Среда, 14 Февраля 2024 14:59

АрмИнфо.Одновременно в 4 городах Армении впервые состоится фестиваль книгодарения Booksgiving Fest, в рамках которого предусмотрены лекции, мастер-классы, книжные клубы, кинопоказы, буккросинг и благотворительная гаражная распродажа. Все мероприятия будут организованы в Ереване, Гюмри, Ванадзоре и Дилижане.

Фестивальные мероприятия в Ереване пройдут в коворкинг-кафе Letters and Numbers и начнутся вечером 16 февраля просмотром самого книжного анимационного фильма студии <Гибли> <Шепот сердца>.

Параллельно с насыщенной программой, в Ереване будет организована благотворительная ярмарка прочитанных книг, все средства от которой направят в фонд <Вива> и благотворительную организацию <Армянские матери> для помощи насильственно перемещенным гражданам Арцаха.

Специальным гостем фестиваля станет современная армянская писательница Бюракн Ишханян, которая в ближайшие дни из Дании приедет в Армении. Встреча с ереванским читателем состоится 17 февраля, с гюмрийским - 18 февраля.

Более детальная информация о фестивале представлена по следующей ссылке: https://booksgivingfest.website/ru

Организатором мероприятия является организация Art Guru Media.