Среда, 14 Февраля 2024 14:59

АрмИнфо. Следственный комитет Армении выявил случаи хищения госсредств, предоставленных в качестве компенсации в рамках программы государственной поддержки развития интенсивного садоводства. Дела в отношении двух лиц направлены в суд.

Согласно сообщению следственного органа, выявлены ряд случаев фальсификации документов и хищении средств, выделенных в рамках программ господдержки создания интенсивных садов и ягодников и развития интенсивного садоводства, внедрения современных технологий и стимулирования производства нетрадиционных высокоценных сельскохозяйственных культур.

В частности, жители Вайоцдзорской области, став участником программы по поддержке созданию интенсивных садов и ягодников, представил фальшивые документы (с целью получения компенсации) о том, что, якобы, с неким ИП был заключен договор о предоставлении сельскохозяйственных услуг. Бенефициар также представил в министерство экономики акт приема-передачи, составленный между сторонами контракта, согласно которому соответствующие сельскохозяйственные работы якобы были выполнены в объеме указанной суммы. Между тем выяснилось, что подобная услуга не была оказана. Однако выгодоприобретатель не смог завершить преступление, поскольку в результате мониторинга, проведенного соответствующими сотрудниками Министерства экономики РА, и изучения документов было установлено, что предъявленные расходы превысили рыночные цены в РА либо не соответствовали действительности, а в ряде случаев были завышены. На основании полученных достаточных фактов данному лицу предъявлено обвинение. Предварительное следствие по уголовному делу завершено и дело направлено в суд с обвинительным заключением.

По другому дели житель Араратской области представил в минэконом фальшивые документы о расходах и получил 50%-ю компенсации в размере более 58 млн драмов. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, что 31 января было возбуждено уголовное дело против ряда чиновников Минэкономики и представителей частного сектора. По версии следствия, в рамках тендера "Создание банка общественных инвестиционных программ" должностные лица вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия ее конкурента. В результате победила компания (Synergy), которая представила заявку в три раза дороже (на 392 млн. драмов - почти $100 тыс). По делу были арестованы директор компании Ашот Ованнисян; бывшая сотрудница компании, невестка спикера парламента Ани Геворкян; еще одна сотрудница компании, а также главы департамента политики государственных инвестиций и реализации сельхозпрограмм Минэка Лили Сираканян и Тарон Мартиросян. Уволенная заместитель министра экономики Ани Испирян была отправлена под домашний арест. После того, как депутаты фракции <Гражданский договор> выступили с личноым поручительством 12 февраля прокурор <по собственной инициативе> сменил меру пресечения в отношении сотрудников коммерческой организации Ани Геворкян (невестка спикера НС) и Лили Мкрян, (сотрудница < Synergy>). Согласно генпрокуратуре, вышеупомянутые обвиняемые дали показания по обстоятельствам, имеющим существенное значение для уголовного производства, и на данной стадии разбирательства существенно сократилась вероятность их противоправного поведения и незаконного вмешательства в процесс. В связи с этим в отношении А.С. и Л.М. применен залог, поручительство и подписка о невыезде.