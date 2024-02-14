Среда, 14 Февраля 2024 14:57

АрмИнфо.Ваан Керобян покинул пост министра экономики. Об этом он в обращении к жителям Армении сообщил на своей странице в Фейсбук.

<Сложилось так, что я больше не буду служить вам в качестве министра экономики. В течение этих 3-х с лишним лет я работал с непоколебимой преданностью и любовью к каждому жителю Армении. Я работал не менее шести дней в неделю, в среднем с 8 утра до 9 вечера, при этом в течение трех лет я использовал в общей сложности 15-16 дней отпуска>,

- отметил он, подчеркнув, что в своей работе был решительным, честным и преданным родине.

Отчитываясь за годы работы, уже бывший министр экономики напомнил, что по сравнению с 2020 годом ВВП Армении в 2023 году увеличился примерно на 100% в долларовом выражении и примерно на 50% в драмах. Бюджетные программы Министерства экономики выросли с 12,5 млрд драмов в 2019 году до 91 млрд драмов на 2024 год. Резко возросла производительность труда, объем инвестиций, внешнеторговый оборот. Керобян также обратил внимание на то, что Армения за этот период поднялась со 112-го места на 86-е по показателю ВВП на душу населения, впервые обогнав по этому показателю Азербайджан, Беларусь и многие другие страны.

Он также рассказал, что когда вступил в должность министра 20 ноября

2020 года, не исключал, что останется там на несколько дней или

месяцев, поскольку вероятность смены власти была очень высока. Ваан

Керобян признался, что за этот период из-за множества разногласий

много раз хотел покинуть пост министра экономики, но жертвовал личными интересами в угоду государственным.

В завершение своего обращения экс-министр экономики поблагодарил премьер-министра Армении за возможность служить своей стране.

Отметим, что ранее, после скандала в Министерстве экономики, связанном, согласно сообщению Следственного комитета, с коррупционными схемами, Ваан Керобян заявил, что готов взять на себя ответственность