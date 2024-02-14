Среда, 14 Февраля 2024 11:09

АрмИнфо. Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани вновь призвал к мирному разрешению споров между Арменией и Азербайджаном, заявив, что Иран обеспокоен ростом напряженности на границе между странами.

В своем заявлении во вторник Канаани призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность после того, как столкновения на границе между двумя странами привели к гибели и ранениям нескольких человек.

Он подтвердил, что диалог и дипломатия являются единственным путем к устойчивому и постоянному миру в Кавказском регионе, призвав обе страны ускорить усилия по достижению мирного соглашения, передает ИРНА.

Утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин-Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных, ранении еще одного. Позже стало известно, что все погибшие члены добровольческого союза "Еркрапа".

В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении. При этом они добавили, что в результате данных действий был уничтожен армянский боевой пост. Примечательно, что всё это происходит на территориях Армении, которые ранее были захвачены вражеской стороной на фоне молчаливого поощрения международным сообществом азербайджанской агрессии.