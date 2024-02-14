Среда, 14 Февраля 2024 11:08

АрмИнфо. Военная операция Азербайджана на границе является попыткой давления на Армению. Подобное мнение выразил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин беседе с "Лентой.ру" касаясь очередного обострения между странами.

Ранее Азербайджан атаковал пост Вооруженных сил (ВС) Армении в районе населенного пункта Неркин Ханда Сюникской области. Военную операцию назвали "операцией возмездия". Атаке якобы предшествовал обстрел азербайджанских военнослужащих со стороны Армении.

По словам депутата, новый эпизод противостояния в очередной раз усиливает напряженность во взаимоотношениях между странами, которые традиционно считаются враждебными.

"Мне трудно судить, кто прав, кто виноват с точки зрения того, кто первый начал, как говорят перед дворовой дракой, но кто бы ни начал первым, очевидно, что Азербайджан сделал это поводом для демонстрации силы и мщения и сегодня распространяет эту информацию как очередную победу в противостоянии с Арменией. Конечно, эта риторика явно не направлена на достижение договоренностей, скорее всего, она является попыткой давления", - полагает Затулин.

По его словам, Азербайджан заинтересован в том, чтобы Армения по максимуму уступила при подписании любого договора. Он добавил, что в Баку взяли паузу на проведение президентских выборов, в ходе которых лидер Азербайджана Ильхам Алиев добавил огня в очаг тем, что проголосовал в Степанакерте, который местные называют Ханкенди и где не осталось армянского населения.

"Я не имею ничего против выборов в Азербайджане, это их внутреннее дело, но эти выборы были густо заквашены на синдроме победителя, что удостоверило само голосование Алиева в Степанакерте. Я думаю, что это отражение того факта, что не складывается, судя по всему, на данный момент атмосфера и конкретные условия для подписания мирного договора, признания территориальной целостности и так далее", - добавил паралментарий.

Константин Затулин: "Полемика вокруг этого продолжается, и закономерный вопрос, который возникает не только в Армении, но и во всем мире, а что, собственно правительство [премьер-министра Армении Николы] Пашиняна, признавшее Карабах частью Азербайджана, отказавшееся от всякой поддержки соотечественников, проглотившее массовые исходы из Карабаха и вдобавок обострившее отношения с Россией, что оно приобрело на этом пути, если нового прекрасного мира нет, а есть такого рода столкновения как вчера и сегодня? Судя по всему, мы очень далеки от реального мира в Закавказье"

"Односторонние победы, вроде тех, которые были достигнуты Азербайджаном и Турцией над Карабахом, не ведут к немедленному миру, а закладывают зерна для новых конфликтов и эпизодов противостояния",- заключил парламентарий.