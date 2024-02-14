Среда, 14 Февраля 2024 11:07

АрмИнфо. Азербайджан лишь ждет момента для начала полномасштабных боевых действий против Армении.

Об этом АрмИнфо заявил армянский политолог Андриас Гукасян, комментируя боевое столкновение, произошедшее 13 февраля у села Неркин Ханд.

Утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин-Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных и ранении еще одного.

В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении. При этом они добавили, что в результате данных действий был уничтожен армянский боевой пост. Примечательно, что всё это происходит на территориях Армении, которые ранее были захвачены вражеской стороной на фоне молчаливого поощрения международным сообществом азербайджанской агрессии.

Как отметил политолог, очевидно, что Азербайджан готовится к новому нападению на Армению, ему не нужен мирный договор. По словам эксперта, подобного рода провокации продолжатся и в будущем. В текущем году пройдут выборы в Европе и в США, и все внимание мировой общественности будет сконцентрировано на них. Азербайджан попытается использовать этот момент в своих целях для развертывания полномасштабной войны. <Даже если премьер-министр Армении Никол Пашинян сменит фамилию на Паша-оглу, это не изменит ситуацию>, - сказал Гукасян, добавив, что Азербайджан лишь ждет момента. При этом, Баку выдвигает перед Ереваном все новые условия для заключения так называемого <мирного> договора. Одним из таких условий является требование об изменении Конституции Армении.

Как подчеркнул Гукасян, в немалой степени в этих требованиях повинны власти Армении в лице Никола Пашиняна, который сосредоточен не на проблемах, связанных с безопасностью государства, а на осуществлении программы денационализации государства. При реализации данной программы премьер идет по пути отказа от национальных ценностей, которые отражены в Декларации о независимости страны. Речь, в первую очередь, идет о преамбуле в Конституции Армении, в которой указывается на решение парламентов Армении и Арцаха об объединении и международное признание Геноцида армян, основной целью которого было получение от Турции компенсации за содеянное более 100 лет назад. Гукасян указал также на намерения властей Армении изменить и национальные символы. <Они пытаются предать забвению исторический дискурс, намереваясь изъять с герба Армении гору Арарат, которая, по словам Пашиняна, не является армянской горой, поскольку находится на территории Турции. Он также выступил с инициативой изменить историю армянского народа, предпринимая попытку поменять учебник по истории армянского народа на историю Армении, признать за Арменией права лишь на 29,8 тысяч кв. км территории. Все эти действия сопровождаются нападками на Армянскую Апостольскую Церковь и разрывов связей с Диаспорой. До этого действующий премьер-министр Армении понизил планку статуса Нагорного Карабаха, а также признал Арцах частью территории Азербайджана, что и стало первыми шагами на пути денационализации армянского государства>, - сказал Гукасян, добавив, что все эти шаги со стороны Еревана являются частью политики Анкары, Баку и Москвы. Турция, по его словам, разрабатывает программы, направленные против Армении, Азербайджан осуществляет их, а Россия фиксирует.

<При этом, постоянно упоминается о необходимости придерживаться мирной повестки, но, как мы видим, ничего подобного не происходит, ни о каком мире говорить не приходится. Более того, эта повестка уже привела к катастрофическим последствиям. Дабы отвлечь внимание общества от этих последствий ведется активная пропаганда, идет гибридная война, которая приводит к поляризации общества и ослаблению армии>, - подчеркнул политолог, добавив, что на этом фоне Баку активно готовится к новой агрессии против Армении.