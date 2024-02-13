Вторник, 13 Февраля 2024 22:00

АрмИнфо.Я по-прежнему убежден, что Армения и Азербайджан должны подтвердить, что они признают территориальную целостность друг друга на основе Алматинской декларации 1991 года, и самые последние карты, разработанные компетентными и уполномоченными органами во время Советского Союза, должны стать основой для делимитации границ между двумя странами.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что для этих процессов никаких новых границ создавать не нужно, поскольку это признанные границы 1991 года, и сторонам их нужно лишь воспроизвести.

Глава внешнеполитического ведомства РА подтвердил также приверженность Армении в соблюдении основополагающих принципов при разблокировании региональных коммуникаций, а именно взаимности и равенства. <Они должны оставаться под суверенитетом и юрисдикцией стран, через которые проходят>, - подчеркнул он.

Мирзоян отметил, что Армения ожидает, что Азербайджан проявит конструктивную позицию, вернется за стол переговоров и приступит к реализации ранее достигнутых договоренностей. <У Армении есть такая политическая воля>, - сказал министр.

Он напомнил, что после обсуждений с чиновниками Нагорного Карабаха, Армения подготовила и передала Азербайджану новые карты минных полей. В этой связи он попросил ЕС вовлечься в работы по верификации этих карт. Мирзоян подчеркнул готовность Армении к дальнейшему углублению партнерства с Европейским Союзом на основе амбициозной повестки