Вторник, 13 Февраля 2024 21:59

АрмИнфо. Политика Азербайджана направлена на срыв мирного процесса между Арменией и Азербайджаном всеми возможными способами. Об этом заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с членом Палаты общин Соединенного Королевства Джоном Уитингдейлом.

Он отметил, что об этом свидетельствует и агрессивная риторика официальных представителей Азербайджана, которая сопряжена открытыми территориальными амбициями в отношении Армении. <Очевидно, что стратегия правительства Азербайджана направлена на углубление враждебности в нашем регионе, что является очень тревожным фактом>, - подчеркнул Пашинян.

Выразив сожеление, что визит сэра Уитингдея совпал с новой эскалацией на границе с Азербайджаном, премьер сообщил, что в результате очередной провокации погибли четыре армянских солдата.

При этом, он заметил, что невзирая на все произошедшее, Армения привержена мирному процессу, который, по его словам, не имеет альтернативы. <Конечно, мы должны сделать все для достижения конкретных результатов в мирном процессе, и мы это делаем. Но, к сожалению, сделать это без политической воли другой стороны невозможно. И сегодняшний инцидент, унесший жизни четырех солдат, свидетельствует не только об отсутствии политической воли к миру, но и о намерениях Азербайджана углублять вражду и развернуть военную эскалацию>, - отметил премьер.

При этом он напомнил, что днем ранее в азербайджанских СМИ была опубликовала информацию, в которой говорилось, что армянский постовик на участке сегодняшнего инцидента открыл огонь в направлении азербайджанских позиций. Сразу после этого Военная полиция Армении заявила, что на основании этой информации начато расследование, поскольку со стороны Минобороны РА есть очень строгий приказ не провоцировать какую-либо эскалацию, не поддаваться на провокации. <И это был очень четкий сигнал со стороны Армении, и в пресс-релизе Военной полиции четко обозначалось, что, если этот факт будет подтвержден, это будет иметь юридические последствия. Но, несмотря на это, сегодня рано утром Азербайджан начал локальную, но масштабную стрельбу с применением БПЛА>, - заметил Пашинян.

В свою очередь сэр Джон Уиттингдейл выразил соболезнования и поддержку семьям погибших в результате военной агресии Азербайджана и армянскому народу. В то же время он выразил обеспокоенность военными действиями и подчеркнул необходимость реализации шагов, направленных на укрепление мира и стабильности.