Вторник, 13 Февраля 2024 20:44

АрмИнфо. Реакция Баку на произошедший инцидент накануне была несоразмерной. Подобным образом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном обстрел армянских позиций со стороны Азербайджана, в результате которого погибло 4 солдат.

Назвав этот случай прискорбным, европейский дипломат подчеркнул, что Азербайджан проигнорировал заявление министра обороны Армении о том, что произошедший накануне инцидент будет полностью расследован.

Отметим, что азербайджанская сторона распространила днем ранее заявление о том, что якобы 12 февраля в период с 20:50 до 23:40 подразделения ВС Республики Армения открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточной части пограничной зоны.

Боррель отметил, что произошедшее говорит о том, что назрела необходимость во взаимном отведении войск, за что Европейский союз выступает уже долгое время. <Сегодня я должен подтвердить полную приверженность ЕС в установлении устойчивого и прочного мира, основанного на принципах признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности>, - сказал он.

Напомнив об оказании финансовой помощи со стороны ЕС Армении для насильственно перемещенных граждан Арцаха, Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз продолжит поддерживать Армению в среднесрочной и долгосрочной перспективе для интеграции арцахских беженцев в общество и экономику РА.

Он также сообщил, что в ближайшие месяцы будет продолжен диалог по внешней политике и политике безопасности. <Сегодняшняя встреча ясно показала, что отношения между ЕС и Арменией крепче, чем когда-либо, и что существует взаимный интерес к их дальнейшему развитию>, - заметил дипломат.