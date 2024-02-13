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 Вторник, 13 Февраля 2024 19:32

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 33, 34, 38, 39 в кв. “Нарекаци”, жилые дома 47, 16/2 в кв. “Кучак”, жилой дом 72 на улице Бабаджаняна, ООО “Фитнес Ава”, спортивная школа N1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 227 на улице Арменакяна, здание НИИ “Луч”, прилегающие частные дома и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-15:00  жилые дома 125А, 127 на улице Г. Маари;

11:00-17:00  частные дома 35/44-99/2 на улице Ачаряна, жилой дом 8/2 на 3-ем переулке Саракавага, жилые дома 10, 12 на улице Амиряна, жилой дом 20 на пр. Маштоца, частные дома 45-55 на улице Бюзанда, жилые дома 52, 58, 60 на улице Абовяна, частные дома 10-46 на улице Таирова, жилые дома 3/1, 3/2 на пр. Исакова, частные дома 64-350 в кв. “Норагюх”, жилые дома 3, 8 на улице Тпагричнери, жилые дома 62, 62а на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 41/4 на улице Манандяна, общежития N1/1, 1/2 на 9-ой улице Неркин Шенгавита, частные дома на улице Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично квартал “Ной”, частично квартал “Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца, жилые дома 17-37 на пр. Комитаса, жилые дома 15-17 на улице Врацакан, жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна;

 

в Армавирской области:

10:30-16:30  частично квартал “Чаренц” в городе Эчмиадзин; села Хоронк и Атарбекян;

11:00-17:00  села Паракар и Таиров;

 

в Котайкской области:

11:00-16:00  село Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); община Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Нор Артамет” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00  частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00 -15:00  община Бжни; станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 1А, 1Б, 30, 35, 36, 40, 41, 42 в кв. “Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 36, 38 в 16-ом квартале, детский сад N310, здания школ NN185, 188, улицы Овнатан и Авмин Вегнера в Аване; улицы 15, 17 в 1-ом Араратском массиве; 1-ая улица Кургиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00  жилой дом 68 на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15 на улице Корюна, жилые дома 22, 24, 24/2 на улице Вардананца, жилой дом 73 на улице Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 22 на улице Вагаршян, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N7;

 

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Суренаван;

10:30-12:30 частично село Верин Двин;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30  частично улицы Арсеняна, Нарекаци, Шаумяна, Андраника, улица 26 Комисарнери, частично квартал “Нораван”, частные дома 4, 9 на улице Сюник, 6 на улице Амбардзумяна, 2б на улице Айгедзори, 67 на улице Прошяна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; частично улицы Азатутяна, Еркрабаннери, В. Амбардзумяна в городе Вайк;

 

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично община Дзорахбюр;

 

в Тавушской области:

10:00-12:00  частично улица Горького в городе Дилижан;

10:00-11:00  квартал “Кахни Хач”, жилые дома 24, 26, 28 на улице Шаумяна, жилые дома 33, 35 на пр. Гая в городе Дилижан;

11:00-12:00  квартал “Тахта”, улицы Мхитаряна, Усанохакан, Атарбекяна, Тбилисском шоссе, частично улицы Мясникяна, Саят-Нова, Акобджаняна в городе Дилижан;

 

в Сюникской области:

11:00-12:00  село Агиту;

12:30-13:30 село Нораван.

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