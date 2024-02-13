Вторник, 13 Февраля 2024 19:32

АрмИнфо. Сегодня Комиссия объявила о выделении дополнительной гуманитарной помощи в размере 5,5 миллионов евро для поддержки вынужденных переселенцев из Нагорно-Карабахского региона. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Многие из людей, бежавших в Армению во время прошлогоднего массового исхода, взяли с собой мало вещей или не взяли их вообще, в результате чего они стали зависеть от чрезвычайной помощи.

1,5 миллиона евро из этого финансирования предназначены для подготовки к стихийным бедствиям, чтобы повысить устойчивость уязвимых сообществ к потенциальным кризисам.

Остальные 4 миллиона евро гуманитарного финансирования пойдут в основном на предоставление перемещенным карабахских армянам регулярных денежных переводов и ваучеров, чтобы помочь им покрыть свои основные потребности.

Через своих гуманитарных партнеров ЕС стремится поддержать нуждающихся людей в доступе к еде, приютам, услугам по охране психического здоровья и защите", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Подчеркнув гуманитарную поддержку ЕС карабахским армянам, комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич сказал: "Это первая зима для тысяч карабахских армян, бежавших в Армению прошлой осенью. В эти трудные времена наш гуманитарный долг - обеспечить защиту и помощь наиболее нуждающимся людям. Благодаря этому новому финансированию в размере 5,5 миллионов евро мы будем стремиться к дальнейшему укреплению существующей гуманитарной помощи ЕС перемещенным лицам в Армении, предоставляя им доступ к основным услугам".

При этом напоминается, что это финансирование идет в дополнение к 12,2 миллионам евро, уже объявленным Европейской комиссией в ответ на массовый исход карабахских армян в сентябре 2023 года.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. Согласно СК Армении. При взрыве на складе горючего около погибли 218 человек, установлены личности 215 из них. Не менее 120 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в основном в виде ожогов. На данный момент, по данным следствия, местонахождение 21 человека неизвестно

С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре текущего года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.