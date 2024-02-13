Вторник, 13 Февраля 2024 19:30

АрмИнфо. Министр экономики Армении Ваан Керобян принял Посла Финляндии в Армении г-жу Кирсти Наринен.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, особенно в сферах строительства, энергетики и инфраструктур. В качестве перспективных областей для осуществления инвестиций Посол Финляндии указала на горнодобывающую промышленность, строительство, возобновляемые источники энергии и лесные хозяйства.

Ваан Керобян представил гостье инвестиционный климат Армении, инструменты поддержки, направленные на повышение производительности компаний, в том числе меры по модернизации экономики и программу стимулирования производства экономически сложных товаров.

По данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Финляндией в 2023 году вырос на 58,2%, составив $43.8 млн. При этом экспорт вырос в 2.7 раз до $263.6 тыс., при росте импорта на 57,8% до $43.6 млн