Вторник, 13 Февраля 2024 19:27

АрмИнфо. В Тегеране так же, как и в Москве, с опасением смотрят на попытки западных стран воспользоваться ситуацией в Армении с тем, чтобы еще более накалить обстановку не только в стране, но и во всем регионе Кавказа. Подобное мнение в интервью РИА Новости выразил посол России в Иране Алексей Дедов.

Он отметил, что иранская сторона готова и осуществляет взаимодействие с Россией в Южно-Кавказском регионе. <У нас схожие позиции в том, что все противоречия, все конфликты в этом регионе должны решаться мирными политико-дипломатическими усилиями и самими странами региона без вмешательства внешних сил, чьи усилия, как правило, как мы видим из практики, приводят только к еще большей напряженности>, - отметил российский дипломат.

Дедов заметил, что Россия и Иран взаимодействуют в рамках консультативно- региональной платформы "3+3" для Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия и Россия, Турция, Иран).

<А конкретно там идет речь о практических проектах сотрудничества - экономика, энергетика, торговля, транспорт, информационно-коммуникационные технологии, природные ресурсы, гуманитарная сфера, образование, культура, туризм. Ну и конечно, международный транспортный коридор "Север-Юг" - это очень перспективный проект. Насколько известно, к нему проявляют интерес, в том числе и многие государства Персидского залива>, - заметил он.

Вместе с тем, посол сообщил, что имеется еще один проект, по которому идут переговоры, - это создание энергомоста Россия-Закавказье-Иран, который подразумевает обмен и транспортировку электроэнергии между Россией, Арменией, Азербайджаном и Ираном в период пиковых нагрузок.