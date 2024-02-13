Вторник, 13 Февраля 2024 19:26

АрмИнфо.Министр юстиции РА Григор Минасян в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Республике Армения Эдит Медне подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами в сфере юстиции и выразил готовность в его углублении. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РА.

Согласно источнику, министр поблагодарил Министерство юстиции Латвийской Республики и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии за поддержку твиннинг-проекта Европейского Союза <Продвижение хорошего поведения и предотвращение коррупции в государственном секторе Армении>, а также подчеркнул важность продолжения проекта или инициирования новых проектов в этой области.

Посла интересовало применение Министерством юстиции Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, и выполнение функций по приближению внутреннего законодательства к правовой системе ЕС. В этом контексте посол также представила спектр магистерских программ, реализуемых Рижской высшей школой права, подчеркнув заинтересованность латвийской стороны в активном участии в этих программах представителей Министерства юстиции Армении.

Министр подчеркнул важность организации взаимных визитов на высоком уровне с Министерством юстиции Латвийской Республики, что станет новым импульсом для расширения и углубления сотрудничества между двумя странами. В этом контексте Минасян отметил положительный опыт и прогресс латвийской стороны в борьбе с коррупцией, применении пенитенциарной системе и пробации.

Стороны также обсудили возможность организации международных мероприятий в Армении совместно с Европейской организацией публичного права и Министерством юстиции Латвии.

Григор Минасян также рассказал об организации в ближайшем будущем армяно-грузинского правового форума и пригласил латвийскую сторону принять участие в этом региональном форуме. По итогам встречи стороны договорились укреплять отношения и наметить возможности для дальнейшего сотрудничества