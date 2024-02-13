Вторник, 13 Февраля 2024 17:09

АрмИнфо. Армяно-азербайджанский переговорный процесс уже не выглядит как торг, Армения делает односторонние уступки. Так прокомментировал российский политолог Сергей Маркедонов последний инцидент на армяно-азербайджанской границе.

Политолог обратил внимание, что свежие информационные сообщения из Азербайджана и Армении вызывают ощущение путешествия на машине времени. По его словам, будто бы и не было нескольких месяцев затишья!

"Официальный Баку заявляет об операции "Возмездие" в ответ "на армянские провокации". Официальный Ереван говорит о беспричинных атаках Азербайджана на приграничное село Неркин Ханд. Некоторое не в меру ретивые блоггеры и телеграмеры прогнозируют новую региональную войну.

Не уверен, что в сегодняшних условиях для эксперта, не находящегося непосредственно "на земле" определение главного ответственного за февральскую эскалацию, возможно. Такие попытки будут либо откровенной спекуляцией, либо "позицией болельщика", принимающего позицию одной из сторон, не заинтересованного в объективной оценке", - полагает российский эксперт.

Вместе с тем, Маркедонов уверен, что в этой связи крайне важно обозначить системные основания нынешнего обострения. "Случайным его точно не назовешь. И здесь снова необходимо повторить старый тезис о том, что конфликт между Арменией и Азербайджаном не ограничивается карабахским форматом. Он шире. Иначе после сентябрьской "полуторадневной войны" и завершения процесса восстановления азербайджанской территориальной целостности, гештальт был бы закрыт. Однако до этого еще далеко. Как сказал в интервью "Berliner Zeitung" помощник Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, остались еще "несколько нерешенных вопросов". Но среди них делимитация и демаркация госграницы. Фундаментальный вопрос для любого государства! Без его решения мирный договор может остаться просто бумагой", - добавил он.

Эксперт констатировал, что вот здесь разночтения сторон не заканчиваются, а продолжаются. Он обратил внимание, что Ереван говорит о некоторых де-факто территориальных приращениях Азербайджана в период между 2020 и 2022 гг. за счет собственно Республики Армения. Маркедонов считает, что отсюда и актуализация уже не азербайджанской, а армянской территориальной целостности.

"Баку же фокусируется на анклавах/эксклавах. И если армянская сторона хочет спасти лицо, то азербайджанская спешит окончательно и желательно навсегда закрепить победу.

У сторон разный темп продвижения к мирному соглашению. Сам переговорный процесс уже не выглядит как торг, Армения делает односторонние уступки. Но при этом хочет растянуть этот процесс, добившись какой-то внешней поддержки. Глядишь, на каком-то этапе кто-то большой и сильный урезонит Азербайджан, который вошел во вкус и не готов "поспешать медленно"", - заметил эксперт.

Вместе с тем он обратил внимание, что при этом логика у руководства Армении выстраивается примерно такая: старый статус-кво был сломан во многом из-за пассивности России, надо найти каких-то более эффективных союзников-партнеров.

"Ключевое слово здесь диверсификация! Отсылки к ней звучали в недавних программных интервью Никола Пашиняна и Общественному радио республики, и газете "The Daily Telegraph". Говоря цинично, если бы такой "компенсаторный механизм" сработал бы, то премьер Армении мог бы готовить главу про свои дипломатические таланты в будущем учебнике по истории. Но не работает! И (без)деятельность мониторинговой группы ЕС, и французские обещания без внятных гарантий и инструментов­лучшее доказательство данного тезиса. Вывод: Баку торопится и хочет полной развязки, Ереван выжидает, тянет время, надеясь почти на чудо. Надежда умирает последней:.

Впрочем, не слишком эффективные действия армянского руководства на международной арене (не с российской точки зрения даже, а по факту и по результату), и еще менее приятные действия Запада (уже с точки зрения интересов РФ) не должны формировать некий "комплекс обиды" у Москвы. Эмоции вообще - плохой советчик. Обидеться на Армению и уйти к Азербайджану - не самая креативная идея, хотя бы потому, что и у Баку есть свои окна и двери на Запад. И вообще простых рекомендаций здесь быть не может, главное- желание их слушать и услышать. Эскалация - следствие системных проблем мирного процесса. И удар по нему, без иллюзий, рикошетом бьет и по интересам России, думать надо, прежде всего, об этом", - резюмировал Маркедонов.