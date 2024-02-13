Вторник, 13 Февраля 2024 17:08

АрмИнфо. Адвокаты учредителя-директора компании Synergy Ашота Ованесяна, обвиняемого за соучастие по делу о злоупотреблениях в Минэкономики Армении, с учетом вчерашнего решения прокурора об изменении меры пресечения двум другим фигурантам дела, обратились в суд с аналогичным ходатайством.

Напомним, что уголовное дело против ряда чиновников Минэкономики и представителей частного сектора было возбуждено 31 января. По версии следствия, в рамках тендера "Создание банка общественных инвестиционных программ" должностные лица вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия ее конкурента. В результате победила компания (Synergy), которая представила заявку в три раза дороже (на 392 млн. драмов - почти $100 тыс). По делу были арестованы директор компании Ашот Ованнисян; бывшая сотрудница компании, невестка спикера парламента Ани Геворкян; еще одна сотрудница компании, а также главы департамента политики государственных инвестиций и реализации сельхозпрограмм Минэка Лили Сираканян и Тарон Мартиросян. Уволенная заместитель министра экономики Ани Испирян была отправлена под домашний арест. После того, как депутаты фракции <Гражданский договор> выступили с личноым поручительством 12 февраля прокурор <по собственной инициативе> сменил меру пресечения в отношении сотрудников коммерческой организации Ани Геворкян (невестка спикера НС) и Лили Мкрян, (сотрудница < Synergy>). Согласно генпрокуратуре, вышеупомянутые обвиняемые дали показания по обстоятельствам, имеющим существенное значение для уголовного производства, и на данной стадии разбирательства существенно сократилась вероятность их противоправного поведения и незаконного вмешательства в процесс. В связи с этим в отношении А.С. и Л.М. применен залог, поручительство и подписка о невыезде.

Адвокаты Ованнисяна напоминают, что суть предполагаемого преступления заключается в том, что чиновник Минэкономики злоупотребил своими полномочиями, а их подзащитный подстрекал и содействовал злоупотреблению этими полномочиями. <Сейчас никто из обвиняемых не задержан, кроме 71-летнего руководителя компании. Другими словами, стиль работы правоохранительной системы становится одновременно незаконным и дискриминационным>, - отметил адвокат Гор Оганян.

Адвокаты выражают готовность в ближайшее время более подробно изложить общественности суть обстоятельств дела и доказать, что представители компании <Synergy International Systems> не совершали никаких преступных деяний.