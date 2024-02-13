Вторник, 13 Февраля 2024 17:02

АрмИнфо. 13 февраля председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую членом Палаты общин парламента Соединенного Королевства сэром Джоном Уиттингдейлом.

Как передает пресс-служба НС РА, Ален Симонян высоко оценил положительную динамику отношений между Арменией и Великобританией и поблагодарил коллег за визит. Спикер НС сообщил гостям об осуществленной Азербайджаном 13 февраля военной провокации, в результате которой с армянской стороны есть погибшие и раненые. Он представил британским коллегам проблемы безопасности в регионе и заявил об обеспокоенности армянской стороны. "Путь к демократии и к сотрудничеству с международными партнерами - наша единственная система безопасности, и в связи с этим должен отметить, что Ваш визит в Республику Армения важен для нас", - сказал спикер НС.

Сэр Джон Уиттингдейл выразил соболезнования и поддержку семьям погибших и армянскому народу в результате военных действий со стороны Азербайджана.

В повестку встречи вошли вопросы, касающиеся межпарламентского сотрудничества между Арменией и Великобританией, расширения взаимодействия в сфере безопасности, торгово-экономических и других направлений.

Британские парламентарии с удовлетворением отметили происходящие в Армении демократические реформы и выразили готовность способствовать дальнейшему развитию этих реформ.