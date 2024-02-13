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АрмИнфо. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отреагировала на нестабильность на армяно-азербайджанской границе.
"Обеспокоена сообщениями о перестрелках вдоль армяно-азербайджанской границы. Призываем обе стороны воздерживаться от применения силы. Диалог - единственный путь к прочному миру", - написала генсек СЕ в своем микроблоге в Твиттер (X).
Утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин-Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных, ранении еще одного. Позже стало известно, что все погибшие члены добровольческого союза "Еркрапа".
В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении. При этом они добавили, что в результате данных действий был уничтожен армянский боевой пост. Примечательно, что всё это происходит на территориях Армении, которые ранее были захвачены вражеской стороной на фоне молчаливого поощрения международным сообществом азербайджанской агрессии.
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|Раздел, посвященный нагорно-карабахскому конфликту, с сайта МИД не удален, и его содержание будет представлено в надлежащее время - Бадалян
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|Провокации со стороны Азербайджана были и будут, важно, чтобы они не переросли в масштабную эскалацию - депутат от партии власти
|Реформы в транспортной сфере Еревана носят всеобъемлющий и многовекторный характер - вице- мэр
|Минобороны Армении: Число армянских военнослужащих, погибших в результате вражеской провокации, достигло четырех
|Эндрю Тернер об отмене эмбарго на экспорт оружия в Турцию: Канада потребует от Турции заявления, в котором будет обозначено пойдут ли оборонные технологии на реэкспорт в третьи страны и будут ли они включены в систему вооружения
|Тюрколог: Армянское государство полностью демонтируется
|Армянские военнослужащие были убиты азербайджанскими военными на оккупированных территориях Армении - Татоян
|Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
|Азербайджан продолжает политику присвоения армянского культурно-духовного наследия: Очередь дошла до Сагмосаванка и Нораванка
|Марукян: Азербайджан продолжает неспровоцированную незаконную агрессию против Армении
|МИД Армении удалило со своего официального сайта разделы, связанные с нагорно- карабахским конфликтом и 44-дневной войной
|Глава МИД Армении проводит встречи в Брюсселе
|В Минобороны Армении рассказали о текущей ситуации на передовой
|ЕАБР и Российско-Армянский университет начинают программу научных исследований и образовательных курсов в сфере ГЧП
|Двое военнослужащих ВС Армении погибли в результате вражеской провокации
|Военная полиция Минобороны Армении отреагировала на обвинение вражеской стороны о нарушении режима прекращения огня
|Были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.
|ВТБ (Армения) поддержал издание книги по управлению бизнесом
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Сенате Франции пройдет круглый стол на тему: "Укрепление и развитие французско- армянского децентрализованного сотрудничества"
|Регулятор прекратил производство против канала Freenews, руководимого женой спикера парламента
|Жители Вардениса прекратили акцию протеста с условием, что их требование официально будет представлено властям
|У Музея-института Геноцида армян новый глава
|Азербайджан вызвал на ковер главу делегации ЕС в стране
|В Минобороны Армении отреагировали на сообщения о ликвидации "Уголков Славы" в армии
|Перед возможной поездкой Путина в Ереван Россия должна будет получить определенные гарантии от армянской стороны - Кремль
|Невестку спикера парламента Армении и сотрудницу Synergy выпустят на свободу
|Начался визит делегации Туркменистана в ОАЭ
|Армянская сторона передала Азербайджану 8 формуляров минных полей в направлении Мравского хребта
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|Армения готова быть настолько близкой к Европейскому союзу, насколько ЕС посчитает это возможным - Премьер РА
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|ВСС дискредитирует судебную власть в угоду интересам политической власти - правозащитник
|Армения не рассматривает членство в НАТО - Пашинян
|Эти оценки имеют право на существование: Пашинян об обеспокоенности претензиями Алиева на территорию Армении
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|Архитектура и принципы мирного договора между Ереваном и Баку согласованы, но...:Пашинян в интервью The Telegraph
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