Вторник, 13 Февраля 2024 17:00

АрмИнфо. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отреагировала на нестабильность на армяно-азербайджанской границе.

"Обеспокоена сообщениями о перестрелках вдоль армяно-азербайджанской границы. Призываем обе стороны воздерживаться от применения силы. Диалог - единственный путь к прочному миру", - написала генсек СЕ в своем микроблоге в Твиттер (X).

Утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин-Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных, ранении еще одного. Позже стало известно, что все погибшие члены добровольческого союза "Еркрапа".

В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении. При этом они добавили, что в результате данных действий был уничтожен армянский боевой пост. Примечательно, что всё это происходит на территориях Армении, которые ранее были захвачены вражеской стороной на фоне молчаливого поощрения международным сообществом азербайджанской агрессии.