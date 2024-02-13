Вторник, 13 Февраля 2024 16:59

АрмИнфо.Финляндия постарается внести свой вклад в установление мира на Южном Кавказе. Об этом заявила посол Финляндии в Армении Кирсти Наринен в ходе встречи со спикером Парламента Армении Аленом Симоняном.

Она выразила свою глубокую обеспокоенность в связи с инцидентом на границе и подчеркнула, что Финляндия вместе с международными партнерами продолжит следить за процессом обеспечения безопасности и мира в регионе.

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян представил дипломату последствия военной провокации, совершенной Азербайджаном 13 февраля, в результате чего армянская сторона имеет потери.

Как сообщает пресс-служба Парламента, стороны обсудили также возможности расширения и развития взаимодействия в рамках парламентских групп дружбы, широкий круг вопросов, касающихся расширения отношений Армения-Евросоюз, Армения-Финляндия. Они придали важность развитию двусторонних отношений между Арменией и Финляндией посредством стимулирования межгосударственного и межпарламентского сотрудничества.

Напомним, что 13 февраля в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе Неркин-Ханд (Сюникская область) с армянской стороны 4 погибших и 1 раненый. Состояние последнего оценивается как средней тяжести, на данный момент его жизни ничто не угрожает.