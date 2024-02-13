Вторник, 13 Февраля 2024 16:58

АрмИнфо.В Ереване, сегодня, 13 февраля открылась фотовыставка, приуроченная к девизу 2024 года "Кладезь разума Махтумкули Фраги", а также празднованию 300-летнего юбилея выдающегося классика туркменской литературы Махтумкули Фраги.

Организаторами выставки выступили посольство Туркменистана в Республике Армения и Союз художников Армении. Фото экспозиция располагается в зале имени Сарьяна, что также очень символично, так как, Мартирос Сарьян - один из великих армянских художников ХХ века, в 1934 году побывал в Туркменистане, создал там серию картин, где ощущаются любовь художника к Востоку. Выставка продлится до 14 февраля 20024 года.

Посол Туркменистана в Армении Мухамметгелди Аязов открывая мероприятие отметил, что гениальный поэт, философ и мыслитель Махтумкули Фраги оставил своим потомкам бессмертное литературное наследие, ставшее неотъемлемой частью мировой литературы и культуры, бесценным достоянием всего человечества.

"Махтумкули - признанный во всём мире поэт. Мудрость Фраги - это песня единства, призыв к миру, дружбе и братству, школа патриотизма. Своими стихами поэт призывает все поколения человечества к единству, братству, почитанию национальных обычаев, традиций и духовных ценностей, призывает быть гуманными, патриотичными, честными и справедливыми", - отметил дипломат.

Он также обратил внимание собравшихся, что произведения Махтумкули Фраги были переведены на армянский язык и опубликованы в 1959, 1983 и в 2014 годах.

На мероприятии присутствовали главы зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Армении, деятели искусства, представители СМИ и др.