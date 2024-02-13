Вторник, 13 Февраля 2024 16:57

АрмИнфо. С поставкой в Ереван 171 нового автобуса, которая ожидается в сентябре 2024 года, в столице заработает новая проездная система. Об этом в ходе брифинга журналистам заявил вице-мэр Еревана Сурен Григорян.

Он отметил, что речь идет о 8.6 метровых автобусах Zhong Tong, с эксплуатацией которых сократится время ожидания транспорта, а на остановках будет доступно расписание автобусов.

Григорян пояснил, что необходимость в доработке проекта о новой проездной системе, предусматривающей удорожание проезда, возникла не из-за давления общественности, а ввиду многочисленных вопросов горожан. <Нам некуда спешить, даже если бы мы приняли проект в таком виде, в каком изначально предложили, все равно изменения вступили бы в силу только с сентября. А так как у нас есть время - мы решили доработать проект>, - пояснил он. При этом вице-мэр назвал ложью и манипуляциями заявления о том, что стоимость проезда составит от 260 до 300 драмов.

Он отметил, что с доработкой проекта будут сняты определенные ограничения, а по части цен Совет старейшин после дополнительных обсуждений в ближайшее время представит новые предложения. <Не может проезд на ГАЗели стоить 100 драмов, и столько же стоить проезд на автобусе Zhong Tong>, - сказал Григорян. Даже если проект будет принят в таком виде, в котором был представлен, по его словам, это не значит, что государство не предусмотрит субсидии. В частности, он заметил, что для граждан, которые не в состоянии будут приобрести годовой, или квартальный, или месячный абонемент на проезд в общественном транспорте, государство предусмотрит соответствующие льготы.

Напомним, что недавно столичная мэрия заявила о планах по повышению стоимости проезда на общественном транспорте, представив соответствующий проект. В ходе недавней пресс-конференции вице-мэр Еревана Сурен Григорян сообщал, что на общественный транспорт будут действовать разные тарифные пакеты, поэтому указать точную сумму повышения цен затруднился. При этом он сообщил, что при расчете на 60 поездок в месяц (речь идет о 30 календарных днях) за билет необходимо будет заплатить 11 000 драмов наличными, а при оплате через систему Telcell - 10 800 драмов. Аналогичным образом квартальные и годовые билеты будут стоить соответственно 25 тыс. драмов ( через Telcell 24,8 тыс. драмов) и 110 тыс. драмов (108 тыс. драмов). "Соответственно, стоимость поездки в одну сторону на одном виде транспорта составит 180 драмов, вместо нынешних 100", - сказал он.

Согласно муссируемым в СМИ данным, стоимость проезда в транспорте может колебаться от 300 до 500 драм за одну поездку. Отметим, что это неподъемная цена для граждан, доход многих из которых в месячном разрезе составляет меньше 200 долларов.