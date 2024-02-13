Вторник, 13 Февраля 2024 16:56

АрмИнфо.В Минобороны Армении обнародовали имена погибших военнослужащих в результате вражеской провокации в Неркин Ханд.

Так, согласно МО РА, 13 февраля в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе Неркин Ханд (Сюникская область), погибли:

Арутюнян Эдуард Гамлетович (1974г.р),

Манукян Гагик Вараздатович (1982г.р.),

Амбарцумян Арсен Гагикович (1979г.р),

Оганесян Грачья Талишевич (1957г.р).

"Министерство обороны разделяет тяжелую боль утраты и выражает слова соболезнования членам семьи и родным погибших", - заявили в Минобороны Армении.