Вторник, 13 Февраля 2024 16:55

АрмИнфо. В МИД Армении обвинили Азербайджан в срыве усилий по установлению мира на Южном Кавказе.

Так, в заявлении МИД Армении в связи с последней вражеской провокацией отмечается, что утром 13 февраля в результате очередной провокации и применения силы азербайджанскими вооруженными силами в районе населенного пункта Неркин Ханд Капанской расширенной общины Сюникской области с армянской стороны четверо погибших и один раненый.

"Несмотря на сообщение компетентных органов Республики Армения от 12 февраля о том, что кадры, опубликованные в тот же день азербайджанскими СМИ, и информация о том, что пограничники РА ранили азербайджанского военнослужащего в районе Капана, расследуются, азербайджанская сторона утром 13 февраля осуществила агрессивные действия. Это показывает, что Азербайджан ищет предлог для эскалации ситуации на границе.

Этим действиям по применению силы предшествовали воинственные заявления военного и политического руководства Азербайджана, а также информационно-пропагандистская подготовка последних дней. Руководство Азербайджана постоянно пытается сорвать усилия сторон, заинтересованных в стабильности и безопасности Южного Кавказа, по возобновлению переговоров, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Армении вместе с тем решительно осудили военные провокации Азербайджана, и призвали воздержаться от шагов, дестабилизирующих ситуацию, и вернуться к переговорам.

"Еще раз подтверждаем озвученные ранее предложения армянской стороны по реализации надежных мер, направленных на повышение безопасности границ", - резюмировали в Ереване.

Утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин-Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных, ранении еще одного.

В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении. При этом они добавили, что в результате данных действий был уничтожен армянский боевой пост. Примечательно, что всё это происходит на территориях Армении, которые ранее были захвачены вражеской стороной на фоне молчаливого поощрения международным сообществом азербайджанской агрессии.