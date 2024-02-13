Вторник, 13 Февраля 2024 16:55

АрмИнфо. Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тревожными новости об обострении на линии соприкосновения.

"Безусловно, это тревожные новости с линии соприкосновения. Мы обе стороны призываем к сдержанности, к тому, чтобы избегать любых действий, которые другая сторона может посчитать как провокационные",

- отметил Песков, комментируя ситуацию, передает Рент-ТВ.

Песков подчеркнул, что подобные происшествия как минимум не приближают подписание мирного договора, а также не способствуют продвижению переговорного процесса. В Кремле выразили надежду, что этот процесс получит свое продолжение.

Утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин-Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных, ранении еще одного.

В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении. При этом они добавили, что в результате данных действий был уничтожен армянский боевой пост. Примечательно, что всё это происходит на территориях Армении, которые ранее были захвачены вражеской стороной на фоне молчаливого поощрения международным сообществом азербайджанской агрессии.