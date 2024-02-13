Вторник, 13 Февраля 2024 16:54

АрмИнфо.Правящий режим в Армении уже более трех лет пытается убедить народ в том, что мира можно достичь, отступая и уступая врагу. Об этом на своей странице в Фейсбук написал общественно-политический деятель, Аветик Чалабян, касаясь последней вражеской провокации в направлении Сюника.

Он напомнил, что в результате перестрелки, произошедшей сегодня утром в районе Неркин Ханда, с армянской стороны погибли 4 военнослужащих, есть также раненые, потери противника пока неизвестны.

В этом ключе он обратил внимание, что огонь велся противником с позиций, которые были захвачены в ходе атаки на Армению 13-14

сентября 2022 году, и еще до этого, когда в декабре 2020 год армянским войскам было приказано отступить без боя.

"Причем, противник высокомерно назвал эту операцию "операцией возмездия", оставив за собой право беспрепятственно убивать армянских военнослужащих. И это в условиях, когда вчера Министерство обороны Армении в своем небольшом сообщении заявило, что проведет расследование и накажет военнослужащего, который открыли огонь в направлении противника, и вместо того, чтобы думать о том, как предотвратить возможные действия противника", - отметил Чалабян.

"Правящий режим в Армении уже более трех лет пытается убедить народ в том, что мира можно достичь, отступая и уступая врагу. За это время был сдан Арцах, противник занял множество господствующих высот на восточной границей Армении, явно готовит новое наступление в направлении Сюника, Вайоц Дзора и Гегаркуника. А эта и эта кучка "лже-миролюбцев", вместо того, чтобы готовить страну к обороне, продолжают своими действиями разобщать общество, сеять вражду в отношениях с бывшим союзникам, ослаблять армию, и все для того, чтобы продлить собственную власть еще на один день и воспользоваться "благами", предоставленными ею", - добавил политик.

Чалабян выразил соболезнования семьям и родственникам погибших сегодня защитников Родины. Вместе с тем он выразил надежду, что произошедшее в Неркин Ханде поможет последним колеблющимся реально оценить ситуацию, отвергнуть пораженческую повестку дня, навязанную армянскому обществу этим режимом и объединиться вокруг необходимости защиты страны.