Вторник, 13 Февраля 2024 16:54

АрмИнфо. По поручению Омбудсмена Армении Анаит Манасян Аппарат защитника прав человека приступил к исследованию нарушений прав человека в результате действий

вооруженных сил Азербайджана в Неркин-Ханде.

Как сообщает пресс-служба офиса Омбудсмена, в результате обстрела азербайджанскими войсками были нарушены основные права гражданского населения на жизнь, проживание в безопасной среде, образование и другие права.

Жители рассказали сотрудникам Аппарата защитника прав человека, что выстрелы были четко слышны, в результате чего последние были запуганы и находились в состоянии неопределенности и тревоги. Омбудсмен Манасян подчеркнула, что действия вооруженных сил Азербайджана представляют реальную угрозу с точки зрения обеспечения права на жизнь и безопасность людей, образования, а также других основных прав. <Работа по мониторингу и сбору фактов, касающихся прав человека, в аппарате защитника прав человека продолжается>, - говорится в источнике.

Напомним, что 13 февраля в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе Неркин-Ханд (Сюникская область) с армянской стороны 4 погибших и 1 раненый. Состояние последнего оценивается как средней тяжести, на данный момент его жизни ничто не угрожает.