Вторник, 13 Февраля 2024 16:52

АрмИнфо.Раздел, посвященный нагорно- карабахскому конфликту, с сайта МИД не удален, и его содержание будет представлено в надлежащее время. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщила официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян, на вопрос чем обусловлено исчезновение с официальной страницы ведомства информации о нагорно-карабахском конфликте, может ли это быть обусловлено требованием Баку.

При этом, представитель внешнеполитического ведомства Армении не уточнила, в какие временные рамки укладывается формулировка "надлежащее время". . Вместе с тем, она призвала "воздерживаться от ненужных спекуляций по данной теме в информационном поле".

Ранее, стало известно, что разделы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом и 44- дневной войной перестали функционировать на официальном сайте МИД Армении.

Эксперты склонны считать, что разделы были удалены после заявления, сделанного 11 февраля представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековы. Последний в частности, сказал, что "спорным для Баку является и официальный сайт МИД Армении, где в разделе, посвященном карабахской проблеме, говорится, что Арцах является неотъемлемой частью исторической Армении".