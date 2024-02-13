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 Вторник, 13 Февраля 2024 16:52
Александр Аванесов

Эксперт: Наглость бакинского диктатора должна быть навсегда прописана в сознании армянского общества

Эксперт: Наглость бакинского диктатора должна быть навсегда прописана в сознании армянского общества

АрмИнфо. Режим бакинского диктатора наглый, агрессивный и варварский. Эта истина должна быть прописана раз и навсегда, и запечатлена в сознании армянского общества. Об этом на своей странице в Facebook написал иранист Вардан Восканян, комментируя сегодняшний обстрел  вооруженными силами Азербайджана передовых позиций армянской стороны у села Неркин Ханд, в результате которого погибли четверо армянских солдат.

"Рассчитывать, что агрессии или иного вида варварские поступки можно избежать с помощью "смягчающих сердце" высказываний или действий, - это, мягко говоря, верх ребячества. Это  порочный подход: читать Евангелие поверх волчьей головы", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, председатель комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян сообщил, что среди погибших нет призывников. "Часть тел погибших вывезена", - сказал Кочарян.

Согласно сообщению министерства обороны РА, в результате вражеской провокации 13 февраля у села Неркин Ханд погибли четверо армянских военнослужащих, еще один получил ранение.  

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