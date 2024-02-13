Вторник, 13 Февраля 2024 16:51

АрмИнфо. В 2024 году максимальные объемы промыслового лова сига в озере Севан не должны превысить 257 тонн. Об этом сообщает Министерство окружающей среды Армении.

Источник отмечает, что ведомство выдаст разрешение на лов сига в текущем году. Решением правительства утверждены допустимые объемы и сроки промыслового лова сига в озере Севан. "Максимально разрешенный улов на 2024 год установлен на уровне в 257 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, что 8 февраля на заседании правительства премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что благодаря внедрению водной патрульной полиции, в период нереста сига в озере Севан можно исключить браконьерскую добычу сига как минимум на 95% и более.