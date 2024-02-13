Вторник, 13 Февраля 2024 12:59

АрмИнфо. Реформы в транспортной сфере Еревана носят всеобъемлющий и многовекторный характер. Об этом 13 февраля на заседании Совета старейшин Еревана заявил вице-мэр Сурен Григорян.

По его словам, одним из направлений политики городских властей в сфере общественного транспорта является улучшение качества обслуживания пассажиров. <Очевидно, что даже при наличии современных транспортных средств, но при отсутствии соответствующей культуры обслуживания населения, нивелируется сама идея реформ>, - сказал вице-мэр, добавив, что в данном направлении уже проведена существенная работа. Речь, в частности, идет как о подготовке водителей автобусов и троллейбусов, так и оснащение их соответствующей формой.

Вице-мэр сообщил о случае, когда был уволен водитель, препятствующий оплате за проезд в электронной форме. Также большое внимание уделяется проблеме курения в салонах общественного транспорта.

Говоря о проекте применения новых тарифов за проезд, Григорян выразил надежду, что граждане даже с оппозиционными взглядами не будут прибегать к манипуляциям и лжи.

В свою очередь, мэр столицы Армении Тигран Авинян сообщил, что в 2024 году власти Еревана намерены приобрести 200 автобусов и 250 электробусов. В целях реализации данной программы мэрия ведет переговоры с международными финансовыми партнерами. Авинян подчеркнул, что электробусы обойдутся казне города дороже, но в плане экономичности они куда более эффективны, поскольку не требуют большого расхода топлива. Мэр также подчеркнул, что продолжается и работа над внедрением единой билетной системы.