Вторник, 13 Февраля 2024 12:56

АрмИнфо. Армянские военнослужащие, убитые и раненые сегодня в результате обстрелов азербайджанских вооруженных сил в направлении Неркин Ханд Сюникской области, были обстреляны с азербайджанских позиций, которые находятся на территории Армении, то есть с мест, куда ранее азербайджанцы вторглись. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший омбудсмен Армении Арман Татоян.

"Любое присутствие азербайджанских вооруженных сил вблизи какого-либо населенного пункта Армении или на дорогах между общинами является незаконным и преступным. Тем более, здесь речь идет о вооруженных служащих, вторгшихся в Армению.

Это необузданное поведение Азербайджана также является следствием того, что власти Армении во имя политических интересов всячески оправдывали азербайджанские преступления, вторжения, заявляли, что азербайджанские ВС присутствуют на своей территории", - добавил Татоян.

При этом он добавил, что азербайджанские власти, воспользовавшись преподнесенным им подарком, укрепили свои позиции.

"Параллельно с этим выдвигались ложные заявления о мире, одновременно усугубляя армянофобию и вражду.

В приложении публикую некоторые из результатов нашей многочисленной работы по установлению фактов в деревне Неркин Ханд Сюникской области", - добавил Татоян, опубликовав фото-отчеты вышесказанного.

Ранее стало известно, что в результате вражеской провокации в Сюнике двое армянских военнослужащих погибли. Есть также и раненые.