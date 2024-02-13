Вторник, 13 Февраля 2024 11:30

АрмИнфо.В продолжение фальсификаций с целью оккупации территории Армении, Азербайджан представил своими древние армянские монастыри Сагмосаванк и Нораванк. Об этом сообщает пресс-служба Фонда "Татоян".

"Согласно азербайджанскому мифу, Сагмосаванк является азербайджанским культурным наследием и расположен в так называемом тюрко-гапчаганском селе Сагмосаванк в "Западном Азербайджане", а монастырский комплекс является албанским. Якобы, армян впервые сюда завезли в 1828-1830 годах.

Согласно этому ложному тезису, "Нораванк" также является албанским строением и принадлежит Азербайджану и якобы до 1988 г. в этом селе жили только азербайджанцы", - говорится в сообщении Фонда.

В Фонде подчеркнули, что Азербайджанская сторона продолжает этот букет фальсификаций на самом высоком уровне, не жалея средств.

"Нельзя допустить распространения этой лжи, параллельно с которым правительство Азербайджана явно готовится к новым преступлениям против Армении.

Правительство Азербайджана в действительности не делает мира, поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя позволять им диктовать свою ложную повестку", - резюмировали в Фонде Татоян.