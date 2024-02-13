Вторник, 13 Февраля 2024 11:28

АрмИнфо. В рамках визита в Брюссель глава МИД Армении провел отдельные встречи с председателем Комитета безопасности и обороны Комиссии по внешним отношениям Европарламента Натали Луазо и генеральным директором Европейской комиссии по политике соседства и переговорам по расширению Хертом Яном Купманом.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Луазо и Мирзоян обсудили вопросы повестки партнерства Армения-ЕС, коснулись перспектив углубления партнерства и усилия, прилагаемые обеими сторонами в этом направлении.

Собеседники подробно обсудили вопросы, связанные с Южным Кавказом. В этом контексте Арарат Мирзоян представил видение армянской стороны в преодолении существующих вызовов, в том числе при поддержке международных партнеров.

Была подчеркнута важность сдерживания территориальных притязаний в отношении Армении, безусловного уважения территориальной целостности и нерушимости границ. Стороны коснулись принципиальной позиции, проявленной Европарламентом в сложных для Республики Армения и народа Нагорного Карабаха условиях, а также принятых документов с четкими оценками и посылами.

Мирзоян поблагодарил Натали Луизу за значительный вклад в продвижение ключевых для Армении вопросов, защиты гуманитарных ценностей и наградил ее Медалью Благодарности РА.

На встрече с Купманом, в преддверии заседания Совета партнерства РА-ЕС был рассмотрен широкий спектр вопросов двусторонней повестки. В частности, эффективная реализация положений Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-Евросоюз и перспективы углубления взаимодействие РА-ЕС. В контексте последнего с удовлетворением был отмечен визит совместной делегации Европейской службы внешних связей ЕС и Генерального директората Европейской комиссии в Армению в декабре прошлого года. Также состоялся обмен мнениями о шагах, направленных на повышение экономической устойчивости Армении.

Собеседники также обсудили вопросы участия Армении в региональных экономических и транспортных программах, а также рассмотрели возможности дальнейшего продвижения программы армянского правительства "Перекресток мира".

Стороны затронули и вопросы, связанные с ситуацией безопасности на Южном Кавказе и существующими вызовами в направлении обеспечения прочной стабильности.

На встрече состоялся обмен мнениями об усилиях, направленных на удовлетворение потребностей армянского населения, насильственно перемещенного из Нагорного Карабаха, в среднесрочной и долгосрочной перспективе.