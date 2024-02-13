Вторник, 13 Февраля 2024 11:27

АрмИнфо.По состоянию на 09:30 азербайджанские ВС прекратили огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Неркин-Ханд (Сюникская область). Об этом говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

"Министерство обороны РА призывает СМИ не публиковать непроверенную информацию, не ссылаться на лиц, владеющих недостаточной и неточной информацией о ситуации на передовой, следить за официальными сообщениями оборонного ведомства.

Министерство обороны должным образом проинформирует общественность о потерях и состоянии здоровья раненых с армянской стороны", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в результате вражеской провокации в Сюнике двое армянских военнослужащих погибли. Есть также и раненые.