Понедельник, 12 Февраля 2024 21:29

АрмИнфо. Военная полиция Минобороны Армении отреагировала на обвинение азербайджанской стороны о нарушении режима прекращения огня.

"Информация, распространенная азербайджанскими СМИ о том, что 12 февраля на участке Капан-Ковсакан (Зангелан) армяно-азербайджанской государственной границы армянские военнослужащие открыли огонь, расследуется.

Письменными приказами вышестоящего командования четко определены случаи, когда военнослужащий, оценив ситуацию, может и/или обязан принять решение об открытии огня. По предварительной информации, 12 февраля на данном участке такой ситуации не было. В случае подтверждения этого обстоятельства виновные в нарушении приказа будут привлечены к ответственности", - заявили в военной полиции Армении.

Ранее, вражеская сторона обвинила Армению в нарушении режима прекращения огня, в результате чего ранение получил один азербайджанский пограничник.