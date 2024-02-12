Понедельник, 12 Февраля 2024 19:23

АрмИнфо.12 февраля 2024 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Армения Мухамметгелди Аязова с начальником Департамента многосторонней политики и сотрудничества в области развития МИД Армении Давидом Князяном.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций и отметили, что Армения является соавтором ряда резолюций ООН, инициированных Туркменистаном в области энергетики, транспорта, а также провозглашения Международного года Нейтралитета, Года мира и доверия, Всемирного дня устойчивого развития и других.

Посол М.Аязов рассказал, что Посольством Туркменистана совместно с Велотреком Армении, Федерацией любительского велоспорта каждый год проводятся велопробеги в городе Ереване и добавил, что с каждым годом увеличивается количество участников, ставшей уже доброй традицией спортивном мероприятии, и что Всемирный день велосипеда, учреждённый Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана, отмечается ежегодно 3 июня.

Собеседники затронули роль постоянного позитивного нейтралитета Туркменистана, и в этом контексте М.Аязов пригласил Республику Армения присоединиться к Группе друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития. Посол добавил, что Группа друзей выступает площадкой для начала под эгидой ООН широкого многостороннего диалога по практическому применению принципов нейтрализма в целях предотвращения конфликтов, устранения их причин и последствий, решения гуманитарных вопросов.