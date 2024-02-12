Понедельник, 12 Февраля 2024 19:19

АрмИнфо.ВТБ (Армения) выступил партнером издательства Newmag, которое выпустило книгу Гора Карапетяна «Проактивный лидер». Автор описывает в ней личный опыт и мировые примеры успешных бизнес-проектов. Презентация издания состоялась 10 февраля в рамках фестиваля Newmag Winter Fest 2024.

«Бизнес-литература – хороший источник знаний, как для начинающих предпринимателей, так и для опытных руководителей. Она дает возможность развиваться, искать новые решения и повышать уровень компетенций в своей профессиональной сфере. Книга Гора Карапетяна будет интересной и полезной читателям молодого поколения в процессе выстраивания собственной бизнес-модели», – прокомментировал генеральный директор – председатель директората ВТБ (Армения) Ара Авагян.

«На протяжении многих лет мы стараемся представлять книги, которые будут актуальны среди читателей, в том числе предпринимателей. В рамках сотрудничества с ВТБ (Армения) мы издали бизнес-книгу, в которой автор совмещает универсальный алгоритм проактивного лидерства с эффективными методами и практическими примерами из мирового бизнеса», – отметил директор издательства Newmag Артак Алексанян.

В ближайшее время книга будет доступна во всех книжных магазинах страны.