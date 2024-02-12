Понедельник, 12 Февраля 2024 19:06

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы Давташена 2, 3, 4, жилой дом 21/2 на улице Кургиняна, жилой дом 11 на переулке Кургиняна, улица Шрджанаин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24/1, 24/2, 24/3, 27, 28, 29, 50 в кв. “Ованнисян”, жилые дома 31, 32, 33, 37, 44 в кв. “Нарекаци”, супермаркет “Ереван Сити” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 жилые дома 3/1, 3/2 на улице Абовяна, жилые дома 3, 5, 9 на улице Белякова, жилые дома 4, 6, 8, 10 на улице Пушкина, жилой дом 15а на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 29/2-31 на пр. Комитаса, частные дома на улицах Канакера 12, 13, частные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:30-16:30 частично село Варданашен и село Ехегнут;

11:00-17:00 городе Эчмиадзин; частично село Звартноц и село Воскеат;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Айнтап;

10:00-13:00 частично улицы Чаренца, Спандаряна, Шаумяна в городе Арарат;

10:30-12:30 частично село Верин Двин;

11:00-14:00 частично кварталы “Каяран”, 2 в городе Масис; села Норабац и Саят-Нова; частично село Зорак;

14:00-16:00 частично улицы Абовяна, Ханджяна, Туманяна в городе Арарат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Левоняна, Ханджяна, Спандаряна в городе Ехегнадзор; частично улица Еркрабаннери в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Дзорахбюр;

в Тавушской области:

10:00-12:00 улица Камарина, частично улица Мясникяна в городе Дилижан;

10:30-12:30 частично улицы Саят-Нова, Шаумяна, Овсепяна, Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 33, 34, 38, 39 в кв. “Нарекаци”, жилые дома 47, 16/2 в кв. “Кучак”, жилой дом 72 на улице Бабаджаняна, ООО “Фитнес Ава”, спортивная школа N1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 227 на улице Арменакяна, здание НИИ “Луч”, прилегающие частные дома и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-15:00 жилые дома 125А, 127 на улице Г. Маари;

11:00-17:00 частные дома 35/44-99/2 на улице Ачаряна, жилой дом 8/2 на 3-ем переулке Саракавага, жилые дома 10, 12 на улице Амиряна, жилой дом 20 на пр. Маштоца, частные дома 45-55 на улице Бюзанда, жилые дома 52, 58, 60 на улице Абовяна, частные дома 10-46 на улице Таирова, жилые дома 3/1, 3/2 на пр. Исакова, частные дома 64-350 в кв. “Норагюх”, жилые дома 3, 8 на улице Тпагричнери, жилые дома 62, 62а на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 41/4 на улице Манандяна, общежития N1/1, 1/2 на 9-ой улице Неркин Шенгавита, частные дома на улице Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично квартал “Ной”, частично квартал “Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца, жилые дома 17-37 на пр. Комитаса, жилые дома 15-17 на улице Врацакан, жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна;

в Армавирской области:

10:30-16:30 частично квартал “Чаренц” в городе Эчмиадзин; села Хоронк и Атарбекян;

11:00-17:00 села Паракар и Таиров;

в Котайкской области:

11:00-16:00 село Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); община Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Нор Артамет” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00 -15:00 община Бжни; станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).