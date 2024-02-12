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АрмИнфо.Комиссия по телевидению и радио Армении прекратила производство в отношении телеканала Freenews, директором которого является жена спикера парламента Армении Алена Симоняна - Мариам Маргарян.
Как сообщает КТР, в ходе обсуждения 12 февраля было отмечено, что письмом ЗАО <Телерадиовещательная сеть Армении> от 09 февраля 2024 года комиссия была проинформирована о том, что компания <Фри ньюс> погасила задолженность, и принято решение восстановить трансляцию аудиовизуальной программы <Фри ньюс> с 13:30 часов 9 февраля 2024 года.
Исходя из вышеизложенного, КТР решила прекратить административное производство, возбужденное в отношении компании ООО <Фри ньюс>.
Ранее СМИ писали о том, что задолженность канала составляет 23,3 млн драмов. Его вещание временно прекращалось.
|Военная полиция Минобороны Армении отреагировала на обвинение вражеской стороны о нарушении режима прекращения огня
|Были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.
|ВТБ (Армения) поддержал издание книги по управлению бизнесом
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Сенате Франции пройдет круглый стол на тему: "Укрепление и развитие французско- армянского децентрализованного сотрудничества"
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|Жители Вардениса прекратили акцию протеста с условием, что их требование официально будет представлено властям
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|Эти оценки имеют право на существование: Пашинян об обеспокоенности претензиями Алиева на территорию Армении
|Российский дипломат: Вопрос с Нагорным Карабахом закрыт
|Архитектура и принципы мирного договора между Ереваном и Баку согласованы, но...:Пашинян в интервью The Telegraph
|Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании призывает ООН дать объективную оценку ситуации с правами человека и демократии в Азербайджане
|Пожар на складе в Ереване локализован, предотвращено распространение огня: МВД
|"Акт о защите Армении", запрещающий военную помощь Азербайджану, представлен в Палату представителей США
|Замглавы МИД РФ считаем важным создание условий для безопасного возвращения тех арцахцев, кто захочет это сделать
|Пожар на складе в Ереване: горит 6000 кв.м. территории
|Арарат Мирзоян и Стефан Сежурне обсудили ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе
|Количество получателей пособий сократилось на 18%: Единая соцслужба отчиталась перед премьером
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Органы юстиции в Армении не прививают гражданам чувство справедливости - Пашинян предлагает решить вопрос в рамках новой Конституции
|Айк Марутян: Мэрия сняла с повестки проект о подорожании общественного транспорта под давлением горожан
|Сейран Оганян: Сегодняшняя власть повторяет ошибки прошлого
|Артур Ованнисян: Армения выступает за восстановление переговоров в Брюсселе, но насколько это реально - все еще остается вопросом
|Союз промышленников и предпринимателей Армении считает неоправданной меру пресечения в отношении фигурантов дела о злоупотреблениях в Минэкономе
|Пашинян прокомментировал закрытие ряда госструктур в приграничных общинах Армении
|Блок "Армения" еще не обсуждал вопрос присоединения к единому фронту борьбы за независимость Аветика Чалабяна
|США призвали Азербайджан выполнить рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ по итогам выборов
|Проект внедрения в Ереване новых тарифов за проезд в транспорте снят с повестки Совета старейшин города
|Эпоха мира в действии: Азербайджан продолжает закупать турецкие ударные беспилотники
|"Для нас книга - наследие, которое необходимо передать поколениям"
|Арарат Мирзоян указал на приоритеты и ожидания Армении от членства в МУС
|Армения приступила к разработке законодательства для обеспечения беспрепятственного выполнения Римского статута
|В Лиге наций УЕФА соперниками сборной Армении станут команды Фарерских островов, Северной Македонии и Латвии
|Армения и Азербайджан: ускользающий мир - мнение эксперта
|Пашинян уволил начальника протокольного отдела
|ANCA призывает принять законопроект Лоулера-Паллоне-Билиракиса-Амо, чтобы прекратить военную помощь Азербайджану
|Армения в 2027 году примет Спортивно-культурные игры Франкофонии
|Андраник Теванян: Столичная власть повышает цены на общественный транспорт без проведения реформ
|Мирзоян: Армения ратифицировала Римский статут искренне веря в высшую силу закона по устранению наиболее тяжких преступлений и прекращению безнаказанности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Артур Атабекян избран судьей Гражданской палаты Кассационного суда Армении
|Мэрия Еревана и компания "Южно-Кавказская железная дорога" будут сотрудничать по ряду направлений
|Карта Visa Travel - Ваш лучший друг в путешествии
|Экс-пресс-секретарь мэрии: Жители Еревана, живущие в 4 раза хуже, чем американцы Аризоны, будут платить за пользование транспортом в два раза больше
|Новая конституция Армении предполагает переход к четвертой республике - депутат от партии власти
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