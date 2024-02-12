Понедельник, 12 Февраля 2024 19:03

АрмИнфо.Комиссия по телевидению и радио Армении прекратила производство в отношении телеканала Freenews, директором которого является жена спикера парламента Армении Алена Симоняна - Мариам Маргарян.

Как сообщает КТР, в ходе обсуждения 12 февраля было отмечено, что письмом ЗАО <Телерадиовещательная сеть Армении> от 09 февраля 2024 года комиссия была проинформирована о том, что компания <Фри ньюс> погасила задолженность, и принято решение восстановить трансляцию аудиовизуальной программы <Фри ньюс> с 13:30 часов 9 февраля 2024 года.

Исходя из вышеизложенного, КТР решила прекратить административное производство, возбужденное в отношении компании ООО <Фри ньюс>.

Ранее СМИ писали о том, что задолженность канала составляет 23,3 млн драмов. Его вещание временно прекращалось.