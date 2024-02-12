Понедельник, 12 Февраля 2024 19:02

АрмИнфо. Жители Вардениса требуют от властей Армении признать публично или же опровергнуть есть ли у последних намерение сдать их общину. Об этом заявил один из участников акции протеста, организованной сегодня жителями Вардениса и прилегающих сел. Граждане на время перекрыли дорогу, ведущую в Ереван, причиной чему послужило упразднение паспортного стола в Варденисе, что по заверению властей, обусловлено переходом на цифровой формат услуг.

Жители же сетуют на то, что все госучреждения в их районе постепенно закрываются, а к цифровизации последние явно не готовы. <Если нет намерения опустошить наш город - пусть все оставят как есть и вернут то, что забрали>, - отметили варденисцы. Они сообщили, что до этого в Варденисе закрыли морг, санэпидемстанцию.

Отметив, что выбрали Никола Пашиняна, чтобы освободится от предыдущих властей, жители с негодованием задались вопросом, чем же занят сейчас действующий премьер- министр. <Он теперь опустошает Варденис? Зайдите в наши села! Они пустеют. В каждом селе по 50 пустых домов, кто выехал на заработки, кто переместился в Ереван. Пусть наше оставят нам!>, - отметили участники акции протеста.

После встречи с губернатором области жители приняли решение открыть дорогу, но с условием, что завтра жители 37 сел объединенной общины Варденис свои требования юридически закрепят, после чего документ будет передан Национальному Собранию.

<Мы дадим разумные сроки им, чтобы получить решение в угоду нашим жителям. Если же нет - сегодня нас было 100 человек, завтра может быть 200 и до 10 000 может дойти. Пусть наш вопрос обсудят и дадут серьезный ответ>, - сказал участник акции. В обратном случае жители заявили, что готовы к бунту.

Напомним, что 9 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство рассматривает возможность сокращения по республике количества паспортных столов, и перевода многих госуслуг в электронный формат.

Пашинян отметил, что оптимизация и закрытие отделений в ряде городов дает повод для спекуляций. Так было ранее, когда в Мегри закрылось отделение суда, и теперь, когда в Варденисе хотят закрыть паспортный стол. Тем не менее, оптимизация, по его словам, будет проведена во многих областях Армении, а также в Ереване.

Если окажется, что сокращение паспортных столов вызовет трудности, власти рассмотрят возможность создания передвижных отделений. Вместе с тем правительство рассчитывает, что этого не произойдет, так как многие документы можно будет получать в электронном режиме, включая справку о номере социальных услуг, о постоянном адресе и т.д.