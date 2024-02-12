Понедельник, 12 Февраля 2024 15:06

АрмИнфо. В Минобороны Армении отреагировали на распространяемые в разных СМИ и социальных сетях сообщения, о ликвидации "Уголков Славы" в армии.

Так, в оборонном ведомстве заверили, что распространяемая информация, искажена.

"В последние дни некоторые СМИ и пользователи социальных сетей представили искаженную, ложную информацию о том, что в воинских частях Минобороны якобы демонтируются "Уголки Славы", а фотографии военнослужащих - героев удаляются и больше не будут размещены.

В связи с этим Минобороны сообщает, что соответствующее структурное подразделение Генерального штаба Вооруженных сил проводит в комнатах информации и досуга всех воинских частей ремонтные работы, в том числе печатных материалов, поскольку со временем они изнашиваются.

Проводится ряд работ по обновлению, восстановлению полиграфических материалов и их пополнению в тематическом плане, а в "Уголках Славы" - работы по стилистической модернизации", - заверили в оборонном ведомстве Армении.

Насколько заверения Минобороны Армении будут соответствовать действительности покажет время. Но, как правило, дыма без огня не бывает. Как показывает практика, под "соусом" модернизации и реставрации подобного рода уголки либо полностью ликвидируются, либо сохраняется лишь их малая доля.