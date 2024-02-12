Понедельник, 12 Февраля 2024 13:01

АрмИнфо.Прокурор по собственной инициативе 12 февраля 2024 года сменил меру пресечения в отношении обвиняемых, проходящих по уголовному производству, расследуемому в Следственном комитете, сотрудников коммерческой организации А.Г. и

Л.М (Ани Геворкян, невестка спикера НС и Лили Мкрян, сотрудница < Synergy>).

Ранее Генпрокуратура Армении получила ходатайство о личном поручительстве депутатов фракции <Гражданский договор> по данному делу. Напомним, что уголовное дело против ряда чиновников Минэкономики и представителей частного сектора было возбуждено 31 января. По версии следствия, в рамках тендера "Создание банка общественных инвестиционных программ" должностные лица вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия ее конкурента.

В результате победила компания, которая представила заявку в три раза дороже (на 392 млн. драмов - почти $100 тыс). Позже стало известно, что речь идет о компании Synergy. По делу были арестованы директор компании Ашот Ованнисян; бывшая сотрудница компании, невестка спикера парламента Ани Геворкян; еще одна сотрудница компании, а также главы департамента политики государственных инвестиций и реализации сельхозпрограмм Минэка Лили Сираканян и Тарон Мартиросян. Уволенная заместитель министра экономики Ани Испирян была отправлена под домашний арест. Решения об аресте Ашота Ованнесяна и Лили Мкрян были обжалованы в Апелляционном суде.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры, принимая во внимание, что вышеупомянутые обвиняемые дали показания по обстоятельствам, имеющим существенное значение для уголовного производства, с их участием были проведены очные ставки, в таких условиях на данной стадии разбирательства существенно сократилась вероятность противоправного поведения и незаконного вмешательства в процесс обвиняемых А.Г. и Л.М. В связи с этим в отношении А.С. и Л.М. применен залог, поручительство и подписка о невыезде.

Арест, примененный в качестве меры пресечения в отношении руководителя коммерческой организации, не изменился.

В надзорном органе напомнили, что 31 января 2024 года прокурор возбудил публичное уголовное преследование в отношении должностных лиц Министерства экономики РА по пункту 4 части 2 статьи 441 Уголовного кодекса (злоупотребление должностным лицом властными или служебными полномочиями или обусловленное ими влияние или превышение полномочий), а в отношении руководителя и сотрудников коммерческой организации - за соучастие в том же деянии (пункт 4 части 2 статьи 46-441 Уголовного кодекса)