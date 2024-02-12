Понедельник, 12 Февраля 2024 12:58

АрмИнфо.11 февраля 2024 года в рамках рабочего визита делегации Туркменистана в Объединенные Арабские Эмираты, в Абу-Даби состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Его Высочеством Вице-Президентом, Заместителем Премьер Министра, Председателем Президентского Суда Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мансуром бен Заед Аль Нахайяном.

Отметив высокую динамику развития отношений между Туркменистаном и ОАЭ, стороны обсудили ряд ключевых вопросов в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. В ходе встречи был подчеркнут высокий уровень доверительного диалога между высшим руководством двух стран. Также было особо отмечено, что контакты на высоком уровне имеют первостепенное значение в дальнейшем продвижении межгосударственных связей.

Также в этот день состоялась встреча Р.Мередова с Министром энергетики и инфраструктуры Объединённых Арабских Эмиратов Сухейлем бин Мухаммедом Аль Мазруи. Подчеркнув высокий уровень взаимоотношений между двумя государствами, стороны в частности обсудили вопросы сотрудничества в сфере природного газа, электроэнергетики, возобновляемых источников энергии, транспортно-логистической кооперации.

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями касательно дальнейшей реализации достигнутых ранее договоренностей и подписанных соглашений.

Одновременно стороны отметили перспективу сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ в торгово-экономической сфере, выразив намерение о дальнейшем его расширении.

Визит туркменской делегации в ОАЭ продолжается.