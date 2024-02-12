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АрмИнфо.Если кто-то думает, что в глобальном мире ему будет или должно быть спокойнее, чем правительству или гражданам Республики Армения, то он существенно заблуждается. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph.
По словам Пашиняна, сегодня мы живем в мире, где никто не может сказать, что произойдет завтра утром или сегодня вечером. В этом вся логика современного мира. А если еще взять и глобализацию, то мир стал намного меньше. <Посмотрите, что происходит вокруг нас, что происходит в Украине, что происходит в Израиле, что происходит в наших близлежащих морских бассейнах и многое другое. Никто не может быть спокоен>, - заявил он.
Как указал премьер, сейчас и в течение последних двух лет международное сообщество обсуждает, будет ли ядерная война или нет. <И поскольку я общаюсь с несколькими сторонами этой возможной ядерной войны, я также знаю, насколько серьезна эта тема. По крайней мере, в этом смысле Армения значительно безопаснее, потому что я не думаю, что кто-то собирается нанести ядерный удар по Армении. Между тем, многие страны не уверены, не чувствуют себя в такой безопасности>, - отметил он.
По словам Никола Пашиняна, он сделает все возможное, чтобы установить мир в регионе Южночо Кавказа. <Я выполню ту часть работы, которая касается нас, и надеюсь, что другие страны нашего региона поступят аналогичным образом. В случае с некоторыми нашими партнерами есть определенная уверенность, что поступят так, в случае с другими - уверенность в этом не столь большая, но это одна из ключевых целей и смыслов наших внешних отношений, и мы назвали эту политику <регионализацией>, чтобы мы смогли добиться мира в нашем регионе>, - заключил глава армянского правительства.
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