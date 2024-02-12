Понедельник, 12 Февраля 2024 12:31

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph уклонился от прямого ответа на прямой вопрос - возможен ли арест президента РФ Владимира Путина и его выдача Гааге, если он приедет в Армению?

Пашинян указал, что Республика Армения начала процесс присоединения к Римскому статуту в декабре 2022 года, и это решение было связано с оценкой изменений в среде безопасности, <в качестве дополнительного фактора повышения уровня безопасности Армении>.

<Что касается юридических нюансов, то я не могу сейчас делать правовых анализов, потому что это дело юристов. Думаю, как я уже сказал, Армения как ответственное государство должна соблюдать все свои международные обязательства, в том числе обязательства, которые она имеет в отношениях с Российской Федерацией, обязательства, которые она имеет в отношениях с международным сообществом>, - заявил он, отметив, что на этот счет есть различные мнения и юридические оценки, и, в частности, <немало юристов, которые говорят, что действующие главы государств обладают иммунитетом, непреодолимым иммунитетом в силу своего статуса>. <Я хочу сказать, что это юридический, а не политический вопрос, который я должен обсуждать или на который я должен отвечать>, - сказал премьер.

На предположение корреспондента о том, что Пашинян может позвонить Владимиру Путину и предложить не приезжать в Армению, поскольку не может гарантировать, что его не арестуют, глава кабмина ответил: <Не думаю, что Владимир Владимирович нуждается в моих советах>.