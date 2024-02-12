Понедельник, 12 Февраля 2024 12:31

АрмИнфо. Фактически Высший судебный совет дискредитирует судебную власть действиями, явно выходящими за рамки ее юрисдикции, в угоду интересам политической власти. Об этом говорится в заявлении экс-омбудсмена Армении, главы Фонда "Татоян" Армана Татояна, в связи с ранее опубликованным ВСС роликом "о самых известных уголовных делах".

Татоян отметил, что после обнародованного видео и шквала критики, аппарата Судебного департамента выступил с "беззубыми разъяснением".

"В частности, последние действия ВСС через его аппарат, Судебный департамент, содержат в себе преступление, предусмотренное статьей 441 Уголовного кодекса Республики Армения - преступление, заключающееся в злоупотреблении должностными или служебными полномочиями или вызванным ими влиянием, либо превышение должностным лицом полномочий.

Иными словами, совершено деяние, не вытекающее из полномочий должностного лица или выходящее за рамки его полномочий, причинившее существенный ущерб правам, свободам или законным интересам человека или организации, общества или государства.

В конкретном случае имеется в виду поручение о подготовке видеоролика, его подготовке и управлении этим процессом, в результате которого был причинен существенный ущерб авторитету судебного органа, правам и законным интересам лица, законного интересы государства в пользу интересов политической власти", - отметил Татоян.

При этом он констатировал, что ВСС вместо выполнения своих прямых обязанностей, занят ненужными разъяснениями, ссылаясь на прекращение полномочий судьи Анны Пилосян, в условиях, когда в случае таких же и более серьезных нарушений со стороны своих не только не принимаются меры ответственности, но эти лица получают повышение по службе.

Ранее, со стороны ВСС был опубликован видеоролик о судебных процессах вокруг уголовных дел в отношении второго и третьего президентов Армении, генерала Манвела (Манвела Григоряна) и ряда других лиц, в которых судей, ведущих эти дела, обвиняли в намеренном затягивании процессов в пользу обвиняемых.