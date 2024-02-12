Понедельник, 12 Февраля 2024 12:30

АрмИнфо.Вопрос о вступлении Армении в НАТО не стоит на повестке дня. Об этом заявил премьер Никол Пашинян в интервью британскому изданию The Telegraph.

По словам Пашиняна, Армения никогда не заявляла, что отрицает или отвергает сотрудничество с Россией в целом и в сфере безопасности в частности. Ереван лишь собирается диверсифицировать свои отношения в сфере безопасности. <Это означает, что в сфере безопасности мы готовимся и готовы, обсуждаем и работаем над установлением отношений, например, с Европейским союзом, что по большому счету уже является реальностью, с Францией, что по большому счету уже является реальностью, с Соединенными Штатами, что по большому счету уже является реальностью, с Исламской Республикой Иран, что по большому счету уже является реальностью, с Индией, что по большому счету уже является реальностью, и со многими другими странами, с которыми мы ведем переговоры>, - заявил он.

При этом, заметил армянский премьер, отношения в области безопасности с теми же Соединенными Штатами, Францией, Индией или Европейским союзом, естественно, не направлены против России. <Это просто реалии, свидетельствующие о том, что отношения в области безопасности, которые у нас были в прошлом, не отвечают нашим потребностям в области безопасности>, - уточнил он.

<В нашей повестке нет такого вопроса, связанного с НАТО. Т.е. мы не обсуждали и не обсуждаем членство в НАТО. У нас партнерские отношения с НАТО, и в этом нет ничего нового. Раньше у нас был Индивидуальный план партнерства с НАТО, сейчас этот план переформатируется в иной формат партнерства, не предполагающий членства. Скажу также, что мы сегодня как минимум де-юре являемся членом Договора о коллективной безопасности, и в Армении идут дискуссии о том, насколько стратегия членства в блоке соответствует интересам Армении в долгосрочной перспективе>, - подчеркнул Пашинян.

На ремарку корреспондента о том, что упомянутые страны - Франция, США, ЕС, - <находятся в серьезной геополитической конфронтации с Россией>, и Армении, возможно, предстоит сделать выбор, Пашинян заявил: <Когда только началась война в Украине, я, кажется, в интервью чешскому CNN Prima News сказал, что мы не союзники России в вопросе Украины, и это так. Но я также хочу сказать, что наше сотрудничество в области безопасности с Соединенными Штатами, Францией или другими нашими партнерами не направлено против другого нашего партнера по безопасности. Другое дело, что у самих наших партнеров есть опасения по поводу того, как сотрудничество с ними может повлиять на их системы безопасности. Мы стараемся решать этот вопрос с нашими партнерами в рамках совместной повестки, будучи максимально прозрачными>.