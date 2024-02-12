Понедельник, 12 Февраля 2024 12:29

АрмИнфо. Заявления, которые президент Азербайджана сделал в интервью азербайджанским телеканалам в начале января 2024 года, наносят удар по мирному процессу. Об этом заявил армянский премьер в интервью британскому изданию The Telegraph.

<10 января президент Алиев дал интервью, в котором сказал несколько интересных вещей. Он сказал, что национальная программа восстановления территорий Азербайджана завершена, и выразил надежду, что в принципе больше нет никаких препятствий для мира.

Он также сказал, что если увидит, что Армения перевооружается, то начнет военную операцию против Армении, подтвердил свое требование о коридоре через территорию Армении в Нахичевань, исключил вывод своих войск с территории Армении, со стратегических высот, заявив, что эти оккупированные территории нужны, чтобы держать под контролем армянские намерения. Затем он отверг Ваше предложение провести делимитацию на основе последних советских военных карт, подчеркнув, что он более склонен говорить о картах более ранних периодов советизации, поскольку в это время Азербайджан потерял много территорий. Люди, в том числе представители Вашего правительства, говорят, что тем самым Азербайджан закладывает основу для предъявления территориальных требований к Армении. Т.е. не только Нагорный Карабах, но и намерен продолжать и готовить если не масштабное вторжение, то хотя бы иметь претензии на вашу территорию. Вы думаете, что именно это и происходит?>, - поинтересовался корреспондент The Telegraph.

<Конечно, эти оценки имеют право на существование, и нельзя считать их беспочвенными>, - заявил Пашинян. По его словам, он рассматривает это не как изолированный эпизод, а как часть серии событий, начавшейся с этнических чисток в Нагорном Карабахе, за которыми последовал отказ от встречи в Гранаде, затем отказ от встречи в Брюсселе и дальнейших встреч.

Премьер подчеркнул, что иметь армию - это суверенное право любого государства, и Республика Армения, как и любое другое суверенное государство, имеет право иметь сильную и боеспособную армию, с учетом того, что РА создает армию для укрепления своей территориальной целостности и суверенитета, независимости и государственности. <По сути, мы своими политическими позициями зафиксировали, что признаем территориальную целостность всех стран нашего региона и ожидаем того же от всех стран нашего региона, тем более, что по этому поводу есть подписанный и принятый документ>, - указал он.

По словам главы кабмина, если суть заявлений Азербайджана в том, что он не признает подписанный или принятый им же какой-либо документ, то должен объявить об этом публично. <Я еще раз говорю, я знаю, что есть эти анализы, эти интервью и т.д. и т.п., и что они означают, и я тоже могу дать политическую оценку, и я тоже говорю, что есть анализы, согласно которым Азербайджан делает шаг назад от достигнутых договоренностей. Но до тех пор, пока Азербайджан не заявил, в частности, об отзыве своей подписи от заявлений, принятых в Сочи и Праге, то совершенно очевидно, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и любое заявление, противоречащее этой логике, является незаконным>, - заявил Никол Пашинян.

На вопрос, <боитесь ли Вы, что между Арменией и Азербайджаном может начаться третья война?>, Пашинян ответил: <Бояться - это неправильное слово, потому что Республика Армения - демократическое, развивающееся государство, и Республика Армения, как я уже сказал, осуществляет широкомасштабные реформы для повышения своей устойчивости, и, кстати, в последние годы, думаю, международное сообщество увидело, и наше общество также увидело, что устойчивость нашей страны значительно возросла. Мы продолжаем путь реформ, направленных на развитие и повышение устойчивости Армении. Что касается региональной дестабилизации и шагов в этом направлении, то это, конечно, вызывает опасения у любого здравомыслящего человека>.

На вопрос о том, что если он получит эти международные гарантии, верит ли он, что Алиев выполнит эти обязательства, премьер ответил: <Верю я в Бога. Думаю, что любое уважающее себя государство должно выполнять свои обязательства>.