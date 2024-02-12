Понедельник, 12 Февраля 2024 12:28

АрмИнфо. Вопрос с Нагорным Карабахом закрыт. Об этом в интервью газете "Известия" заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. По его словам, все эти годы Россия предпринимала усилия, чтобы решить проблему Нагорного Карабаха мирным путем.

"К сожалению, не получилось: тема эта была закрыта в сентябре силовой операцией. Россия всегда играет очень важную роль в урегулировании. Россия готова оказывать максимальную поддержку в переговорах по мирному договору между двумя сторонами.

Сейчас Армения и Азербайджан напрямую обмениваются проектами мирного договора. То, что предлагает азербайджанская сторона, - это, на мой взгляд, абсолютно оправданные, стандартные формулировки и статьи, которые, как правило, существуют в мирных договорах между сторонами. И, в принципе, на основе тех предложений, которые делает Баку, мне кажется, можно достаточно быстро завершить эти переговоры. Мы готовы предоставлять московскую площадку, мы готовы, если надо, предоставлять нашу экспертизу, наши советы по тексту. Здесь у нас с азербайджанскими коллегами налажено очень хорошее взаимодействие", - отметил российский посол.

На уточнение, будет в этом году подписан договор, Евдокимов заверил, что Азербайджан настроен на очень быстрое завершение переговоров о подписании мирного договора.

"Но, как известно, чтобы завершить переговоры, такое желание должно быть у двух сторон", - заявил он.

Касаясь вопроса о "транспортном коридоре" из основной части Азербайджана в его эксклав Нахиджеван Евдокимов отметил на важность этой темы для Азербайджана.

По его словам, это наличие стабильного транспортного маршрута, транспортных путей между основной территорией Азербайджана и Нахиджеваном.

"Во время первой карабахской войны были прерваны все сообщения, была отключена поставка электроэнергии в Нахиджеван. Поэтому для Азербайджана безопасность маршрута (это примерно 46 км) не абстрактная тема.

На этом маршруте есть и туннели, там, по-моему, есть и мост. Восстановить этот маршрут достаточно быстро за свои деньги была готова Российская Федерация. По разным, не очень понятным мне причинам армянская сторона затягивает переговоры", - заверил российский дипломат.

При этом он добавил, что как результат, в прошлом году Баку и Тегеран подписали соглашение о строительстве железнодорожного пути через территорию Ирана.

"Там немножко больше - 60 км с чем-то, маршрут более сложный, но эти работы уже идут. Все эти годы грузовой автомобильный транспорт между Азербайджаном и Нахичеванью шел через территорию Ирана.

Плюс это же маршрут в Турцию. Сейчас главное - построить железнодорожные пути из Турции в Нахичевань, планируется двухколейка

- европейская и советская. Соответственно, мы получим возможность везти грузы в Турцию из России через Азербайджан, Иран и Нахичевань", - добавил он.