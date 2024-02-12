Arminfo.info



 Понедельник, 12 Февраля 2024 12:25
Наира Бадалян

Архитектура и принципы мирного договора между Ереваном и Баку согласованы, но...:Пашинян в интервью The Telegraph

Архитектура и принципы мирного договора между Ереваном и Баку согласованы, но...:Пашинян в интервью The Telegraph

АрмИнфо.Имплементация уже достигнутых договоренностей и подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно после  президентских выборов в Азербайджане при наличии политической воли у Баку. Власти Армении, как и прежде, имеет эту политическую волю, заявил армянский премьер в интервью британскому изданию The Telegraph.

Пашинян напомнил, что принципы мира между Арменией и Азербайджаном согласованы в трех международных форматах. Первый из них состоялся 6 октября 2022 года в ходе четырехсторонней встречи в Праге, в которой приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер РА? По итогам было принято совместное заявление, в котором зафиксирован следующий принцип: Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации 1991 года. Согласно документу, Советский Союз перестает существовать и республики- подписанты, становясь суверенными государствами, признают территориальную целостность, нерушимость границ и суверенитет друг друга.

Второй важный момент, указал премьер, заключается в том, что Алма-Атинская декларация должна стать основой делимитации и демаркации границ между двумя странами. Это тоже очень важный принцип, который в данном контексте означает, что в процессе делимитации между Арменией и Азербайджаном должна не создаваться граница, а границы, подтвержденные Алма-Атинской декларацией, должны быть отражены <на земле>, на картах. Это первая фундаментальная договоренность.

Данная договоренность также стала основой для формирования и формулировки третьего фундаментального принципа, согласно которому открытие коммуникаций в регионе, разблокирование и открытие дорог друг для друга будет происходить в рамках уважения суверенитета и юрисдикции стран, и этот принцип вместе с двумя предыдущими принципами был зафиксирован в результате трехсторонних встреч, состоявшихся в Брюсселе 14 мая и 15 июля. При этом, все, о чем я говорю, являются публичными документами.

<По сути, архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, и в конце прошлого года нам казалось, что мы были очень близки к окончательному согласованию текста итогового договора, но сначала Азербайджан трижды отказался от участия в переговорах в разных форматах, после чего в Азербайджане были назначены президентские выборы. И, по сути, мы находимся на этой точке, и я предполагаю, что после президентских выборов мы сможем добиться имплементации этих пунктов, если будет политическая воля. Могу констатировать, что правительство Армении, как и прежде, имеет эту политическую волю пойти на мир в нашем регионе и подписать мирный договор с Азербайджаном на основе вышеуказанных договоренностей>, - сказал Пашинян.

При этом, подчеркнул глава кабмина, Баку несколько раз отказался от запланированных встреч: в Гранаде осенью 2023 года, в конце октября в Брюсселе в трехстороннем формате.  <А если к этому добавить события, которые произошли в Нагорном Карабахе: сначала были нанесены военные удары по Нагорному Карабаху и, по сути, в результате этнических чисток Нагорный Карабах был полностью деармянизирован: Есть аналитики которые считают, что всё это означает, что Азербайджан шаг за шагом отступает и отказывается от достигнутых на международных площадках и между нами договоренностей>, - заметил он.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Невестку спикера парламента Армении и сотрудницу Synergy выпустят на свободуНевестку спикера парламента Армении и сотрудницу Synergy выпустят на свободу
Начался визит делегации Туркменистана в ОАЭНачался визит делегации Туркменистана в ОАЭ
Армянская сторона передала Азербайджану 8 формуляров минных полей в направлении Мравского хребтаАрмянская сторона передала Азербайджану 8 формуляров минных полей в направлении Мравского хребта
Как отмечать праздники любви? Советы от Idram и IDBankКак отмечать праздники любви? Советы от Idram и IDBank
В Армении безопаснее: Пашинян об угрозе ядерной войны и готовности установить мир в регионеВ Армении безопаснее: Пашинян об угрозе ядерной войны и готовности установить мир в регионе
Армения готова быть настолько близкой к Европейскому союзу, насколько ЕС посчитает это возможным - Премьер РААрмения готова быть настолько близкой к Европейскому союзу, насколько ЕС посчитает это возможным - Премьер РА
Могут ли арестовать Путина в Армении: Пашинян не дал прямого ответаМогут ли арестовать Путина в Армении: Пашинян не дал прямого ответа
ВСС дискредитирует судебную власть в угоду интересам политической власти - правозащитникВСС дискредитирует судебную власть в угоду интересам политической власти - правозащитник
Армения не рассматривает членство в НАТО - ПашинянАрмения не рассматривает членство в НАТО - Пашинян
Эти оценки имеют право на существование: Пашинян об обеспокоенности претензиями Алиева на территорию АрменииЭти оценки имеют право на существование: Пашинян об обеспокоенности претензиями Алиева на территорию Армении
Российский дипломат: Вопрос с Нагорным Карабахом закрытРоссийский дипломат: Вопрос с Нагорным Карабахом закрыт
Архитектура и принципы мирного договора между Ереваном и Баку согласованы, но...:Пашинян в интервью The TelegraphАрхитектура и принципы мирного договора между Ереваном и Баку согласованы, но...:Пашинян в интервью The Telegraph
Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании призывает ООН дать объективную оценку ситуации с правами человека и демократии в АзербайджанеАзербайджанская гражданская коалиция в изгнании призывает ООН дать объективную оценку ситуации с правами человека и демократии в Азербайджане
Пожар на складе в Ереване локализован, предотвращено распространение огня: МВДПожар на складе в Ереване локализован, предотвращено распространение огня: МВД
"Акт о защите Армении", запрещающий военную помощь Азербайджану, представлен в Палату представителей США
Замглавы МИД РФ считаем важным создание условий для безопасного возвращения тех арцахцев, кто захочет это сделатьЗамглавы МИД РФ считаем важным создание условий для безопасного возвращения тех арцахцев, кто захочет это сделать
Пожар на складе в Ереване: горит 6000 кв.м. территорииПожар на складе в Ереване: горит 6000 кв.м. территории
Арарат Мирзоян и Стефан Сежурне обсудили ситуацию в сфере безопасности на Южном КавказеАрарат Мирзоян и Стефан Сежурне обсудили ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе
Количество получателей пособий сократилось на 18%: Единая соцслужба отчиталась перед премьеромКоличество получателей пособий сократилось на 18%: Единая соцслужба отчиталась перед премьером
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Органы юстиции в Армении не прививают гражданам чувство справедливости - Пашинян предлагает решить вопрос в рамках новой КонституцииОрганы юстиции в Армении не прививают гражданам чувство справедливости - Пашинян предлагает решить вопрос в рамках новой Конституции
Айк Марутян: Мэрия сняла с повестки проект о подорожании общественного транспорта под давлением горожанАйк Марутян: Мэрия сняла с повестки проект о подорожании общественного транспорта под давлением горожан
Сейран Оганян: Сегодняшняя власть повторяет ошибки прошлогоСейран Оганян: Сегодняшняя власть повторяет ошибки прошлого
Артур Ованнисян: Армения выступает за восстановление переговоров в Брюсселе, но насколько это реально - все еще остается вопросомАртур Ованнисян: Армения выступает за восстановление переговоров в Брюсселе, но насколько это реально - все еще остается вопросом
Союз промышленников и предпринимателей Армении считает неоправданной меру пресечения в отношении фигурантов дела о злоупотреблениях в МинэкономеСоюз промышленников и предпринимателей Армении считает неоправданной меру пресечения в отношении фигурантов дела о злоупотреблениях в Минэкономе
Пашинян прокомментировал закрытие ряда госструктур в приграничных общинах АрменииПашинян прокомментировал закрытие ряда госструктур в приграничных общинах Армении
Блок Блок "Армения" еще не обсуждал вопрос присоединения к единому фронту борьбы за независимость Аветика Чалабяна
США призвали Азербайджан выполнить рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ по итогам выборовСША призвали Азербайджан выполнить рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ по итогам выборов
Проект внедрения в Ереване новых тарифов за проезд в транспорте снят с повестки Совета старейшин городаПроект внедрения в Ереване новых тарифов за проезд в транспорте снят с повестки Совета старейшин города
Эпоха мира в действии: Азербайджан продолжает закупать турецкие ударные беспилотникиЭпоха мира в действии: Азербайджан продолжает закупать турецкие ударные беспилотники
"Для нас книга - наследие, которое необходимо передать поколениям"
Арарат Мирзоян указал на приоритеты и ожидания Армении от членства в МУСАрарат Мирзоян указал на приоритеты и ожидания Армении от членства в МУС
Армения приступила к разработке законодательства для обеспечения беспрепятственного выполнения Римского статутаАрмения приступила к разработке законодательства для обеспечения беспрепятственного выполнения Римского статута
В Лиге наций УЕФА соперниками сборной Армении станут команды Фарерских островов, Северной Македонии и ЛатвииВ Лиге наций УЕФА соперниками сборной Армении станут команды Фарерских островов, Северной Македонии и Латвии
Армения и Азербайджан: ускользающий мир - мнение экспертаАрмения и Азербайджан: ускользающий мир - мнение эксперта
Пашинян уволил начальника протокольного отделаПашинян уволил начальника протокольного отдела
ANCA призывает принять законопроект Лоулера-Паллоне-Билиракиса-Амо, чтобы прекратить военную помощь АзербайджануANCA призывает принять законопроект Лоулера-Паллоне-Билиракиса-Амо, чтобы прекратить военную помощь Азербайджану
Армения в 2027 году примет Спортивно-культурные игры ФранкофонииАрмения в 2027 году примет Спортивно-культурные игры Франкофонии
Андраник Теванян: Столичная власть повышает цены на общественный транспорт без проведения реформАндраник Теванян: Столичная власть повышает цены на общественный транспорт без проведения реформ
Мирзоян: Армения ратифицировала Римский статут искренне веря в высшую силу закона по устранению наиболее тяжких преступлений и прекращению безнаказанностиМирзоян: Армения ратифицировала Римский статут искренне веря в высшую силу закона по устранению наиболее тяжких преступлений и прекращению безнаказанности
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Артур Атабекян избран судьей Гражданской палаты Кассационного суда АрменииАртур Атабекян избран судьей Гражданской палаты Кассационного суда Армении
Мэрия Еревана и компания Мэрия Еревана и компания "Южно-Кавказская железная дорога" будут сотрудничать по ряду направлений
Карта Visa Travel - Ваш лучший друг в путешествииКарта Visa Travel - Ваш лучший друг в путешествии
Экс-пресс-секретарь мэрии: Жители Еревана, живущие в 4 раза хуже, чем американцы Аризоны, будут платить за пользование транспортом в два раза большеЭкс-пресс-секретарь мэрии: Жители Еревана, живущие в 4 раза хуже, чем американцы Аризоны, будут платить за пользование транспортом в два раза больше
Новая конституция Армении предполагает переход к четвертой республике - депутат от партии властиНовая конституция Армении предполагает переход к четвертой республике - депутат от партии власти
Земля, принадлежащая сыну экс-губернатора, возвращена государствуЗемля, принадлежащая сыну экс-губернатора, возвращена государству
Вопрос Арцаха не закрыт для  Киликийского Католикосата - Арам IВопрос Арцаха не закрыт для  Киликийского Католикосата - Арам I
Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображенийДепутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений
Оливье Декотиньи в составе гражданской миссии ЕС в РА посетил Гегаркуникскую областьОливье Декотиньи в составе гражданской миссии ЕС в РА посетил Гегаркуникскую область
Жанна Андреасян: Я не считаю, что культурные учреждения - лучшее место для организации похоронЖанна Андреасян: Я не считаю, что культурные учреждения - лучшее место для организации похорон
Аветик Чалабян: общественность Армении выступает против переименования учебника историиАветик Чалабян: общественность Армении выступает против переименования учебника истории
Глава МИД Армении вновь подчеркнул недопустимость Глава МИД Армении вновь подчеркнул недопустимость "коридорной логики" в процессе разблокирования региональных коммуникаций
На фоне попыток новой агрессии со стороны Азербайджана против Армении власти республики ищут нового виновника - оппозиционерНа фоне попыток новой агрессии со стороны Азербайджана против Армении власти республики ищут нового виновника - оппозиционер
Постпред Армении: ООН не в состоянии обеспечить защиту уязвимых сообществ, сталкивающихся с экзистенциальными угрозами - яркий пример этому АрцахПостпред Армении: ООН не в состоянии обеспечить защиту уязвимых сообществ, сталкивающихся с экзистенциальными угрозами - яркий пример этому Арцах
МИД России: РФ и Армения остаются союзникамиМИД России: РФ и Армения остаются союзниками
Все изменилось - теперь реальность такова, что ЕС - это наш регион: ПашинянВсе изменилось - теперь реальность такова, что ЕС - это наш регион: Пашинян
Президент Азербайджана не имел права голосовать в СтепанакертеПрезидент Азербайджана не имел права голосовать в Степанакерте
Пашинян: новая конституция - это, прежде всего, внутренняя повестка АрменииПашинян: новая конституция - это, прежде всего, внутренняя повестка Армении
Мирзоян в Гааге: Конструктивные подходы Армении не всегда находят адекватный отклик в АзербайджанеМирзоян в Гааге: Конструктивные подходы Армении не всегда находят адекватный отклик в Азербайджане
Читать больше



Эксперты
Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственностиПолитолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
В настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк ПогосянВ настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министрУтверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной целиПолитолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
Читать больше
Комментируемые
Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображенийДепутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений
Глава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоровГлава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоров
Армения направила медицинскую гуманитарную помощь УкраинеАрмения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
Армения движется по логике формирования профессиональной армии: ПашинянАрмения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - ПашинянЕреван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - ЛавровВопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
На основе общих духовных ценностей.На основе общих духовных ценностей.
Член фракции блока Член фракции блока "Мать Армения" Совета старейшин Еревана была похищена
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕСекретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ
Азербайджан продолжает уничтожать армянские памятники в оккупированном Арцахе на фоне бездействия международного сообществаАзербайджан продолжает уничтожать армянские памятники в оккупированном Арцахе на фоне бездействия международного сообщества
США включили Азербайджан в список стран особого наблюдения за серьёзные нарушения свободы вероисповедания и проявления нетерпимостиСША включили Азербайджан в список стран особого наблюдения за серьёзные нарушения свободы вероисповедания и проявления нетерпимости
Казахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ  - Токаев о событиях января 2022 годаКазахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ  - Токаев о событиях января 2022 года
Армянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфиреАрмянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфире




Посол Армении и министр культуры Казахстана обсудили вопросы сотрудничества в культурной сфереПосол Армении и министр культуры Казахстана обсудили вопросы сотрудничества в культурной сфере