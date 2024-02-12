Понедельник, 12 Февраля 2024 12:25

АрмИнфо.Имплементация уже достигнутых договоренностей и подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно после президентских выборов в Азербайджане при наличии политической воли у Баку. Власти Армении, как и прежде, имеет эту политическую волю, заявил армянский премьер в интервью британскому изданию The Telegraph.

Пашинян напомнил, что принципы мира между Арменией и Азербайджаном согласованы в трех международных форматах. Первый из них состоялся 6 октября 2022 года в ходе четырехсторонней встречи в Праге, в которой приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер РА? По итогам было принято совместное заявление, в котором зафиксирован следующий принцип: Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации 1991 года. Согласно документу, Советский Союз перестает существовать и республики- подписанты, становясь суверенными государствами, признают территориальную целостность, нерушимость границ и суверенитет друг друга.

Второй важный момент, указал премьер, заключается в том, что Алма-Атинская декларация должна стать основой делимитации и демаркации границ между двумя странами. Это тоже очень важный принцип, который в данном контексте означает, что в процессе делимитации между Арменией и Азербайджаном должна не создаваться граница, а границы, подтвержденные Алма-Атинской декларацией, должны быть отражены <на земле>, на картах. Это первая фундаментальная договоренность.

Данная договоренность также стала основой для формирования и формулировки третьего фундаментального принципа, согласно которому открытие коммуникаций в регионе, разблокирование и открытие дорог друг для друга будет происходить в рамках уважения суверенитета и юрисдикции стран, и этот принцип вместе с двумя предыдущими принципами был зафиксирован в результате трехсторонних встреч, состоявшихся в Брюсселе 14 мая и 15 июля. При этом, все, о чем я говорю, являются публичными документами.

<По сути, архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, и в конце прошлого года нам казалось, что мы были очень близки к окончательному согласованию текста итогового договора, но сначала Азербайджан трижды отказался от участия в переговорах в разных форматах, после чего в Азербайджане были назначены президентские выборы. И, по сути, мы находимся на этой точке, и я предполагаю, что после президентских выборов мы сможем добиться имплементации этих пунктов, если будет политическая воля. Могу констатировать, что правительство Армении, как и прежде, имеет эту политическую волю пойти на мир в нашем регионе и подписать мирный договор с Азербайджаном на основе вышеуказанных договоренностей>, - сказал Пашинян.

При этом, подчеркнул глава кабмина, Баку несколько раз отказался от запланированных встреч: в Гранаде осенью 2023 года, в конце октября в Брюсселе в трехстороннем формате. <А если к этому добавить события, которые произошли в Нагорном Карабахе: сначала были нанесены военные удары по Нагорному Карабаху и, по сути, в результате этнических чисток Нагорный Карабах был полностью деармянизирован: Есть аналитики которые считают, что всё это означает, что Азербайджан шаг за шагом отступает и отказывается от достигнутых на международных площадках и между нами договоренностей>, - заметил он.